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賴清德批在野砍國防預算　國民黨團秀證據轟：惡性不改又造謠

▲▼總統賴清德團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德1日發表「團結國家十講」的第四講「國防」，批在野黨大砍國防預算。國民黨立院黨團隨即秀出證據指出，賴清德惡性不改，又在造謠，海鯤號建軍預算凍結10億元是國防部長顧立雄親口承諾；民雄無人機園區預算凍結50％（約0.4億元），早已解凍，「請問賴清德，你不說謊造謠，你的『總統亂講』是不是講不下去了嗎？國家交到你手中，中華民國真的很危險。」

國民黨團指出，賴清德說，114年國防預算刪除84億元史上最高，但賴清德沒有說的是，中央政府國防總預算編列高達4760億元，也是史上最高。但賴清德沒有告訴國人的是，陸軍向美方採購攻擊式無人機，被抓到多編近56億元預算，執政黨召委王定宇在委員會表決時主動支持在野黨團提案刪除45億元，賴清德為何隻字不提？

國民黨團說明，國艦國造預算，總統說海鯤號預算尚未解凍。海鯤號預算「一毛未刪」是國防部長顧立雄在立法院親口證實的，凍結10億元後續造艦預算，也是顧立雄部長自己親口承諾，待海鯤號完成海測，才進行預算解凍。請問賴清德是忘記了，還是害怕想起來？為了黑在野黨，可以如此顛倒黑白？

▲▼ 海鯤號建軍預算凍結10億元是國防部長顧立雄親口承諾，完成海測才進行預算解凍。（圖／國民黨團提供）

▲海鯤號建軍預算凍結10億元是國防部長顧立雄親口承諾，完成海測才進行預算解凍。（圖／國民黨團提供）

國民黨團再說明，民雄無人機園區預算案凍結50%預算，立法院早已解凍，國防部沒有跟你報告嗎？還是你又要去脈絡化的黑在野黨立委。而且本案無人機園區，要交給沒有管理經驗的中科院去經營，立委要求國防部說明，又有什麼問題？

針對賴清德說，在野黨要拿《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》的4100億元去發現金每人一萬元，不給國軍1500億元買武器。國民黨團要問，強化國安韌性的1500億元的採購清單，行政院、國防部至今未向立法院及國人說明，要國會如何通過預算？難道要國會空白授權，放任國防部浮濫採購？

至於賴清德說，台電在疫情期間因為能源價格高漲而虧損，國民黨團直批，「這是胡說八道」。根據台電自己公佈的數據，2020年、2021年，分別盈餘200多億元，到了2023年，俄烏開戰，核電陸續停機，綠能佔比增加，才大虧千億元以上。但從2023年至今，政府每年增資撥補台電1000到2000億元，但近三年還是漲了四次電價，根本怎麼補，都不夠。

國民黨團嗆，賴清德的總統亂講，再次證明為了黑在野黨，總統可以公開造謠，不問黑白、不問是非。請理性、愛台灣的國人看清楚，這樣的執政黨，你還敢給他國會多數嗎？7月26日站出來，投下不同意罷免票，還台灣一個安定，給賴清德一個教訓。
 

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