賴清德稱馬政府國防預算逐年減少　他打臉：占比最低在民進黨執政

▲陳冠安指出賴清德團結十講第四講又造謠。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德1日進行團結國家第四講提到，2016年以前，中國軍費連續多年以兩位數成長，但馬英九政府時期，國防預算沒有增加反而減少，減少到GDP占比約2％左右。對此，藍委羅智強辦公室主任陳冠安今（2日）貼出數據表示，賴清德又造謠！國際權威機構打臉，軍事支出占比最低就在民進黨執政，過去20年軍事支出佔GDP比重，最高的一年是2009年馬英九2.33%，而最低一年是2018年蔡英文1.74%，另外，以國防預算占中央政府總預算比重看，倒數三低，也都在民進黨政府時期。

陳冠安表示，賴清德不出意外，又造謠了，昨天以國防為主軸，發表第四次的「團結國家十講」。賴總統說「馬英九時期，國防預算不增反減，僅占GDP的2%，蔡英文則提升到2.5%，自己更承諾會到3%」。

陳冠安表示，老實說，自己真的沒看過程度這麼差的總統和幕僚團隊，已經是第四次談話了，連基礎事實和數據都還錯誤百出。

陳冠安說，自己以國際關係學界權威的「斯德哥爾摩國際和平研究中心」，收納一百多個國家，從1949年到2024年的資料庫來打臉賴清德。

陳冠安指出，台灣的軍事支出佔GDP比重，在過去20年間，最高的一年是2009年馬英九的2.33%，而最低一年則是2018年蔡英文的1.74%。2008至2016年馬政府時期，軍事支出佔GDP比重平均為2.02%；而2017至2024年蔡賴政府期間，僅1.92%。

陳冠安再指，賴清德說「蔡英文把國防預算的GDP佔比提升到2%」，但「斯德哥爾摩國際和平研究中心」的數據卻顯示，其任內只有2年超過2%，最高不過2.14%。反觀馬英九任內，則有5年超過2%。

接著，陳冠安再說，不相信國際權威數據庫？沒關係，因為連國防部的數據，也在打臉賴清德。以國防預算占中央政府總預算比重來說，馬蔡賴政府時期比重最高的一年，仍然是2009年馬政府的19.51%。

陳冠安提到，用平均來看，2008至2016年為16.92%、2017至2025年則為16.33%，趨勢跟「斯德哥爾摩國際和平研究中心」相當一致。而倒數三低，也都在民進黨政府時期，分別是2023年的15.22%、2024年的15.47%、2025年的15.99%。

陳冠安強調，是的大家沒看錯，2025年也就是賴清德說藍白亂刪預算，危害國安的這個預算年度，國防預算占中央政府總預算比重是近三年新高。

最後，陳冠安直言，自己就問，藍白亂刪後的15.99%叫做危害國安，那民進黨完全執政的15.22%、15.47%，就叫抗中保台？無論是從GDP占比還是總預算占比來看，忽視中共威脅，造成台灣國安破口的，就是民進黨。