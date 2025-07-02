南韓人口慘跌！估百年後僅剩753萬人「比首爾少」　青年窮到不敢生

▲南韓少子高齡化問題愈趨嚴重，預估百年後人口將跌到僅剩753萬人。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓一項最新報告預測，若現行少子化與人口高齡化的趨勢持續不變，到了百年後的2125年，南韓總人口可能銳減至目前（5168萬人）的15%，僅剩下約753萬人，甚至比首爾現有的常住人口還要少。專家指出，屆時1名工作年齡人口需扶養1.4名老人，形同進入「倒金字塔型社會」。

根據《韓聯社》，南韓民間人口研究智庫「韓半島未來人口研究院」於今（2）日發表《2025人口報告書：韓國人口大轉變來臨》，以國際標準「世代要素法（Cohort Component Method）」推估未來百年內（2025至2125年）的人口變動趨勢。該方法綜合出生、死亡與國際移動等因素進行計算，是全球常用的人口推估工具。

報告指出，若以最悲觀的「低位推估」情境來看，2125年南韓人口將驟減至753萬人，不僅是當前總人口5168萬人的14.6%，甚至還比現在首爾市的人口（933萬人）還要低。即便採用中位推估，人口也僅剩1115萬人；至於在最樂觀的「高位推估」下，最多也只剩1573萬人，低於目前人口的三分之一。

南韓人口下滑的趨勢將逐步加劇，預估到2075年，中位情境下人口將減少約30%；而從2075年到2125年間，人口將再急劇縮減逾一半。報告指出，人口減少會導致下一代育齡人口也跟著變少，使人口萎縮進一步惡化。

▲南韓出生率不斷降低，民眾因經濟考量而不願生孩子。（圖／VCG）

人口結構方面，預計2075年將呈現「鰩魚形」金字塔，但到了2125年將演變為上下皆窄、呈「眼鏡蛇形」的畸形結構。隨著高齡化問題加劇，到了2100年，每100名15至64歲的生產年齡人口，將需扶養高達140名65歲以上的長者（依低位推估），屆時勞動人口將面臨沉重扶養壓力。

研究團隊也針對職場社群平台「Blind」上約6萬筆關於婚姻與生育的貼文進行分析，結果發現南韓年輕世代在討論婚姻時，「金錢」與「住房」的關注度遠高於「愛情」；而談論生育時，則普遍提及經濟負擔，顯示結婚與生育已非單純個人自由意志與選擇，而是受到現實條件所主導。

面對嚴峻的人口危機，研究院呼籲政府應提出更大規模的生育與育兒支援、打造有利工作與家庭兼顧的社會文化、延長退休年齡並擴展持續雇用制度，同時檢討移民政策，推動轉型為「以生產力為核心」的經濟結構，方能因應未來挑戰。