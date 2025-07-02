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印度藥用原料工廠大火　釀39死34傷

記者張靖榕／綜合報導

印度南部藥用原料供應商「Sigachi Industries」（SIGC.NS）位於特倫甘納邦的化學工廠日前發生爆炸與大火，造成至少39人死亡、34人受傷，當局已命令該工廠暫停營運90天，事故原因尚待釐清。

▲印度工廠大火。（圖／翻攝X，下同）

▲印度工廠大火。（圖／翻攝X，下同）

事發工廠位於特倫甘納（Telangana）邦，該邦政府已成立一個五人調查委員會展開調查。當局表示，爆炸發生時工廠內有超過140名員工作業，其中25名死者尚未確認身分。

▲▼印度工廠大火。（圖／翻攝X）

▲▼印度工廠大火。（圖／翻攝X）

特倫甘納消防災難應對總監拉奧（GV Narayana Rao）表示，「我們仍在清理瓦礫，整棟建築已完全倒塌，必須等到現場完全清空後，才能確認是否還有罹難者尚未尋獲。」

Sigachi為全球藥品製造供應壓縮性、黏合性及促進藥效釋放等功能的微晶纖維素（MCC）原料，其產品同時用於食品防結塊、化妝品穩定劑，以及低卡食品中的脂肪替代物。事故工廠年產能占公司總產能2,170萬公噸的4分之1。

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