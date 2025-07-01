大叔變「3性辣妹」約性交易被逮！照PO性愛片　真實面貌曝光

▲新北一名王男在社群平台自稱「3性辣妹」發布暗示性交易訊息遭逮。（圖／翻攝X）



記者許權毅／新北報導

新北市一名王男（42歲）在社群軟體X（前稱推特）自稱「3性辣妹」吸引5682人追蹤，在上頭張貼帶有性交易訊息「三重自住套房...想找哥哥來做愛，2小時不限次數」，警方假冒男客上門查緝送辦，地院依散布猥褻文字及影像罪，處拘役30日。不過，王男近日仍持續在該帳號發布性感照，甚至上傳性愛影片，相當離譜。

起訴書指出，王男於2022年於社群網站以「3性辣妹」張貼：「三重區自住套房…想找哥哥來做愛，兩小時不限次數」等暗示性交易訊息，並且有裸露照片，該帳號有5682人追蹤。

經永和分局得和所員警執行網路巡邏，發現此色情訊息，便與對方相約聯繫，約定好隔日到該租屋處，此時王男向員警介紹，有提供2千元代價之性交易服務，警方揭開身分，當場將人查獲，依妨害風化罪嫌送辦。

新北院認為，王男以上傳猥褻文字、影像供人瀏覽，侵害社會善良風俗，實有不該，考量其坦承犯行、所生危害，依散布猥褻文字及影像罪，處拘役20日，可易科罰金。

不過，王男疑似並未得到教訓，經記者查詢該帳號發現，王男近日仍活躍於該社群平台，時常發佈一頭長髮搭配性感服裝的照片，且不斷發出文章稱：「有人想交朋友嗎？一起聊天，打屁，喝酒，玩遊戲，都可以」，並且要網友加入LINE帳號，並且附上性交影片或是性感裸照。貼文自今年6月起至今不斷發布，甚至今日凌晨1日許也有類似貼文，追蹤者已經高達9538人。