桃園青年局暑期活動　首度導入「角色冒險」玩轉四大主題支線

▲桃園青年局即起迄8月，舉辦「盛夏光年、出門吧！少年」暑期活動。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局局長侯佳齡21日表示，暑假是青年認識自我與探索未來的重要階段。青年局於即起迄8月，舉辦「盛夏光年、出門吧！少年」暑期活動，整合職涯探索、創意設計、科技應用與心靈成長等面向，期待青年朋友在參與過程中獲得實質啟發，在人際交流與任務實作中培養興趣與能力，為未來發展建立基礎。

「盛夏光年、出門吧！少年」暑期活動，以「玩中學、學中玩」為主軸，首度導入角色冒險式設計概念，推出四大主題支線：未來冒險家、情緒煉金師、科技探險家及設計旅人，透過不同角色所屬的活動任務，鼓勵青年透過實作參與探索自我潛能，豐富暑期生活、提升實戰力。

▲「設計旅人」結合動漫藝術的展覽與手作工作坊等活動，引領青年發揮創意。（圖／青年局提供）

「四大主題支線」裡的每一個角色都象徵著一種探索的方向，「未來冒險家」提供校園年輕學子針對不同面向的體驗與嘗試，對未來的發展方向有更進一步的認識，包含成年禮、暑期營隊、社團幹部訓練營，涵蓋大專院校與高中職，透過多方位體驗與交流，強化領導力、團隊合作與綜合實力。

「情緒煉金師」則透過電影講座與講唱會，關注青年的身心健康的發展與自我探索；「科技探險家」帶領青年進入科技新紀元，透過XR體驗館融合VR虛擬實境、AR擴增實境、3D建模、AI系統等先進技術，帶領青年親身探索未來科技脈動；「設計旅人」結合動漫藝術的展覽與手作工作坊等活動，引領青年發揮創意 ! 透過角色代入與任務參與，讓青年在活動中不只是參加者，更是主角。