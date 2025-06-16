▲桃園《2025社團青年創意節》25校學子齊聚秀青春創意。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局主辦的《2025社團青年創意節》，14日於桃園藝文廣場盛大登場，匯聚全市25所高中職及大專校院、共49組學生社團熱情參與，展現桃園青年社團多元豐富的創意能量。青年局局長侯佳齡表示，該局持續推動校園社團的多元發展，提供經費補助與資源空間，並深入校園辦理社團說明茶會與跨校交流活動。

未來，暑假期間將推出幹部訓練營、大專營隊及身心健康電影沙龍等活動，協助青年探索興趣、培養潛能。《2025社團青年創意節－青春再現SHOW出自我！》活動以「動態展演」與「青春市集」為雙主軸。

展演舞台由觀音高中火舞社、內壢高中阿卡貝拉社、楊梅高中儀隊等社團接力登場，帶來熱舞、吉他彈唱、流行音樂等精彩演出，打造屬於青年的青春舞台。靜態市集則由各校社團設攤展出，從手作工藝、美食調飲到模擬聯合國、動漫文化與影視創作等，充分展現青年社團在各領域的創意實踐力與多元樣貌。

活動同步舉辦「人氣社團票選活動」，鼓勵學生主動分享社團特色與學習歷程，促進與現場民眾的互動與交流。千禧唱跳歌手王ADEN也驚喜現身，熱情獻唱並勉勵在場青年：「在成為歌手前，高中時期也是熱音社社長，參加社團到現在全職業，堅持初心，把握每一次展現自我的機會，勇敢發光。」

市府副秘書長金志聿到場頒發「人氣社團」前三名獎項，肯定學生的熱情參與及青年局長期對青年社團的支持。他表示，社團歷程不僅能培養策展、溝通與跨領域整合等實用能力，有助於未來出國交流乃至創業發展，更能讓青年在實作中探索潛力，激發無限可能。