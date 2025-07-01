觀察／大罷免可撼動花蓮王？　傅崐萁展基層底氣反罷動員如選戰

▲傅崐萁花蓮反罷免造勢 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／花蓮報導

在這波「大罷免」行動中，國民黨立委傅崐萁無疑是被鎖定的對象，在民進黨與罷免團體眼中「擒賊先擒王」，罷免要有聲勢，就得先撼動傅崐萁這位地位穩固的「花蓮王」。面對這場罷免，傅崐萁今（1日）在花蓮一連舉辦兩場大規模反罷免造勢，現場旗海飄揚、人聲鼎沸，彷彿就是選舉造勢。兩場活動合計吸引近兩千名支持者參與，從台上到台下，無論是鼓掌、揮舞國旗還是回應講者議題，都顯示出支持者對傅崐萁強烈的情感連結與動員力。

觀察現場氣氛，傅崐萁的支持者不僅出席或是動員到場，更是高度投入，這與一般選舉時動員的「人頭場面」不同，展現出傅在地方長期經營的厚實基礎，也印證一個事實，他或許是個高度有爭議的人，但在花蓮，仍有一群人願意堅持挺他到底。

在花蓮市區實際與幾位計程車司機閒聊時，也反映出類似的情緒，一位司機說，「傅崐萁是有些問題啦，但你問誰最懂花蓮，可能也只有他。他知道花蓮人要什麼，也真的有在做事」；也有人說，「他真的做得不好把他罷掉，那下一位來的人就真的很好嗎？」

甚至有位司機分享自身經歷，兩年前為了帶過動症的兒子轉到花蓮生活，原本擔心工作不好找，卻因地方育兒補助得以減輕負擔，加上花蓮縣政府推出的老人搭車優惠，讓他跑車收入也穩定不少。「你說他完全沒在做事嗎？真的也不公平啦。」這些聲音，或許正是傅崐萁最真實的選民基礎。

今天傅崐萁在兩場造勢中高調反擊外界對他推動「花東三法」的批評。他特別提到《環島高速鐵路建設特別條例》、《花東快速公路建設特別條例》與《國道六號東延花蓮建設特別條例》，表示這三項法案是他為花東人爭取的關鍵建設，但罷免團體卻拿這些法案來當「罪狀」，認為是錢坑、沒必要。

傅崐萁當場拋問，「花蓮人需不需要這些交通建設？」台下的回應是毫不遲疑的「需要！」現場掌聲如雷，也突顯出東部居民對交通落差的深層焦慮。對外地人來說，這些建設可能是奢侈浪費，但對花東人而言，這是幾十年來從未真正被正視的基本需求，那就是一條安全回家的路。

不過，也有地方人士表示，民進黨這次在花蓮的力道比以往更強，連一般民眾都可以感到受這次的大罷免幾乎是政黨級的操作，從話術、節奏到輿論鋪排，都顯示出中央有明確布局。對綠營而言，若能拔掉傅崐萁，不只象徵藍營一大挫敗，更能激勵全台其他選區跟進，創造「罷一成功，全台震動」的政治效應。

但從目前地方氛圍來看，真的要罷掉傅崐萁，仍有相當難度。傅長年在地經營的結果，是一種「有爭議但有效率」的政治形象。尤其在花蓮這樣的後山，資源稀缺、政績往往比有無爭議更具說服力。

從現在起到7月26日，傅崐萁面臨的考驗，不只是罷免案本身，而是能否催出足夠支持者返鄉投下「不同意罷免票」，更是他能否守住立委席次、甚至延續「花蓮王」政治能量的最大關鍵。但民進黨與罷團幾乎已置重兵在花蓮，非罷掉「首惡」傅崐萁不可，可以想見，未來這幾周花蓮的短兵相接將會非常劇烈。

