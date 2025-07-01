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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍撤「通訊投票」修法　吳思瑤列5疑點嗆「救大罷免」：別被騙了

▲▼民進黨立委吳思瑤30接受媒體聯訪，就賴清德總統團結十講座闡釋。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委吳思瑤嗆，國民黨果然是全台最大詐騙集團。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

首波大罷免投票日落在7月26日，民進黨團幹事長吳思瑤今（1日）表示，國民黨為了救罷免，今日再撤回目前最後三個「通訊投票」相關修法。她也列舉5大疑點表示，別被騙了，國民黨絕對不是虛心悔改、真心向善。

吳思瑤今日在臉書表示，國民黨果然是全台最大詐騙集團！為了救罷免，國民黨今天再撤回目前最後三個「通訊投票」相關修法。

「別被騙了，國民黨絕對不是虛心悔改，真心向善」，吳思瑤也提出5大疑問表示，為什麼不撤為中國大開後門的「離島建設條例修正案」？為什麼不撤為中國洗人口、中配六變四的「兩岸人民關係條例17條」？為什麼不撤將兩岸戰事內戰化的「兩岸人民關係條例29條」？為什麼不撤將削弱民防的「民防法」「全動法」修正案？為什麼不撤架空總統國安權限、讓國安中空的「國家安全戰略法」？

「以為台灣這麼好騙？」吳思瑤認為，國民黨詐騙全民救罷免，大玩兩面手法，一種是暫時踩下煞車的爭議法案，避免滋事生波；一種是依舊踩油門催到底的討好、民粹式法案，週五普發現金的案子就要強度關山了！國庫2300億就要淪為買票賄選反罷的工具了。

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