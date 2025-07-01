全台首學夢N再啟航！　700位熱血教師齊聚台南實踐數位願景

▲2025年夢的N次方教師研習於台南二中登場，700名教師齊聚共備數位未來。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國最具代表性的教師專業自主增能活動「夢的N次方」，1日在國立台南二中熱烈展開，700位來自全國的熱血教師齊聚全台首學，共赴一場數位實踐與教學創新的教育盛宴。

2025年度「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊，1、2兩日在台南二中盛大舉行。教育局長鄭新輝率隊熱情接待，教育部國教署署長彭富源、夢N發起人王政忠教師也親臨會場，共同見證這場教師自主增能的起點。

市長黃偉哲表示，台南邁入「夢N」第二個十年，這項專業共學行動讓教師在結束教學後即能轉身充電、備能應對未來挑戰，不僅為台南教育注入專業動能，也讓台南再次成為全國教育人心中的學習熱點。隨著沙崙綠能科學城與南科日益發展，台南已從文化古都躍升為科技新都，人才的培育更離不開教育現場每一位教師的專業投入。

國教署副組長蕭奕志指出，台南長期致力於差異化教學與數位融入，從夢N的實踐可見一斑，這與國教署的方向高度一致，特別感謝教育局長鄭新輝8年來持續深耕，全力支援夢N，讓台南成為全國教育轉型的堅實基地。

鄭新輝局長也提到，繼三週前舉辦「2025全台首學課程博覽會」後，此次夢N再次強化「未來*學」的教育主軸。今年24班主題更從過去的「數位協力」進階為「數位實踐」，不只談工具，更引導教師如何用對工具、教出差異，打造真正看見每個學生的學習現場。

此次活動由台南二中提供場地，大新、大光、通興三所國小團隊協力承辦，展現台南教育界合力共築教學夢想的堅實基礎。夢N創辦人王政忠感性表示：「十年前沒人想到會有這樣一群人能持續陪伴教師走在共備路上，但台南做到了！」

王政忠強調，今年課程著重實踐導向，期待參與教師能帶著課程設計與理念回到教室，讓數位不只是技術，而是真正翻轉學生學習經驗的力量。他也再度大聲說出教育人的心聲：「家鄉真好，台南最好！」