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防災從小紮根！台南消防體驗營吸睛　幼兒變身「小小消防員」

▲台南市消防局第二大隊舉辦消防體驗營，學童開心參與地震逃生模擬。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊舉辦消防體驗營，學童開心參與地震逃生模擬。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

防災教育向下紮根！台南市消防局第二救災救護大隊1日在曾文市政願景園區舉辦一場專為幼稚園學童設計的「消防體驗營」，以遊戲結合教學方式進行地震逃生、防火觀念與水域安全宣導，讓小朋友們在闖關中學會正確應變，寓教於樂打造防災小尖兵。

▲台南市消防局第二大隊舉辦消防體驗營，學童開心參與地震逃生模擬。（記者林東良翻攝，下同）

本次體驗營活動鎖定學齡前兒童設計，設有防災宣導彈珠台、防災套圈圈、震確解答等趣味闖關關卡，並融入火災、地震、水域安全等基礎知識，透過模擬演練讓孩子在實際操作中理解自我保護要領。消防人員也現場指導逃生姿勢與避難動線，讓學童從小建立危機應對觀念。

▲台南市消防局第二大隊舉辦消防體驗營，學童開心參與地震逃生模擬。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，依循市長黃偉哲強調的「預防重於搶救」理念，災害發生的第一反應極為關鍵，從幼兒時期開始灌輸正確防災觀念，有助於在關鍵時刻保護自己也協助他人。第二救災救護大隊長王騰毅補充，小朋友學習能力強，只要用對方式，他們就是最棒的防災傳遞者，今天不只帶回快樂，更帶回知識。

▲台南市消防局第二大隊舉辦消防體驗營，學童開心參與地震逃生模擬。（記者林東良翻攝，下同）


消防局指出，未來將持續辦理各年齡層的防災體驗與宣導活動，深化市民對火災、水災、地震等災害的認識與應對，提升整體社區的防災韌性。透過親子共學、社區互動，逐步落實「全民防災、全民有感」，打造更安全宜居的生活環境。

▲台南市消防局第二大隊舉辦消防體驗營，學童開心參與地震逃生模擬。（記者林東良翻攝，下同）

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