台南市奪全國特優縣市與23獎項　學生體位、視力全面進步

▲台南市推動健康促進學校成果豐碩，學生健康數據全面優於全國平均。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動健康促進學校計畫成績斐然，日前於教育部國教署與衛福部國健署共同舉辦的「113學年度全國健康促進成果發表會」中，再度榮獲全國特優縣市肯定，並有21所學校囊括23項績優獎項。

市長黃偉哲表示，台南已連續四年獲特優縣市榮譽，這些成果來自教育局攜手學校、社區與家長，將健康教育融入課程、環境與生活，讓健康成為學生快樂學習的基石。

市府強調，台南市健康促進策略講究實證導向，透過學生健康檢查與前後測追蹤，精準評估介入成效。113學年度學生裸視不良率51.36%、齲齒未治療率19.38%、就醫與複檢率皆突破九成，數據全面優於全國平均，顯示政策落地有感。

其中立人國小推動「耀利健康Go」專案、鯤鯓國小以「幸氟鯤鯓」打造潔牙文化、南化國小更結合馬拉松與浮潛打造身心課程，創下銀質獎佳績，皆是具體典範。

教育局長鄭新輝表示，各校發展在地化健康行動方案，讓學生不僅學習健康知識，更能主動管理自身狀況。此次佳績包括視力保健、口腔潔牙、菸檳防制短片與校園主播評選，從教學現場到創意倡議面面俱到，也鼓舞全市持續推動「自己的健康自己顧」理念，攜手打造快樂、安全、永續的學習環境。