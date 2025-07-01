台南再增1例百日咳！　80多歲婦確診與6/25個案同住

▲台南市新增1例百日咳確診個案，為日前公佈個案家屬，屬於同住家庭傳染。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市1日新增1例百日咳確診個案，為一名80多歲女性，有慢性病史，為日前公佈確診個案的家屬，衛生局指出，該名婦人因出現咳嗽症狀，列為接觸者後安排採檢並投予預防性藥物，6月30日確診，為南市今年第3例、且為同住家人傳染，籲民眾提高警覺，嬰幼兒應依時程完成疫苗接種。

衛生局表示，6月25日公佈的百日咳個案疫調過程中，發現同住家屬出現咳嗽症狀，隨即安排採檢與預防性投藥，檢體於6月30日檢出陽性、研判確診。至此，台南市2025年累計已有3例百日咳確診，其中2例為同住者，顯示家戶傳染風險不容忽視。

百日咳為經飛沫傳播的上呼吸道傳染病，初期症狀與感冒相似，民眾常因症狀輕微而忽略，恐延誤診斷並傳染他人。衛生局提醒，如出現陣發性劇烈咳嗽、咳嗽伴隨哮喘聲、臉潮紅發紫或咳後嘔吐等典型症狀，應立即戴口罩就醫，避免自行停藥，並配合衛生單位後續防疫作為，以防擴散至嬰幼兒等高風險族群。

衛生局長李翠鳳強調，預防百日咳最有效的方式就是按時接種疫苗。目前規定接種時程為：嬰幼兒於2、4、6、18個月及入小學前共五劑。家長應依照時程完成接種，建立免疫屏障。此外，孕婦在懷孕28至36週間也建議自費接種1劑百日咳疫苗，透過胎盤傳遞抗體，有助保護初生嬰兒在尚未能施打疫苗前的高風險階段。