　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／闖禁區泛舟喪命！38歲長庚醫師身分曝　同事悲嘆：人超好

記者郭世賢／基隆報導

新竹縣五峰鄉上坪溪被列為「禁止進行水域遊憩活動禁止區域」，昨（29日）卻有一行7人到該處進行泛舟活動，其中一名38歲廖姓男子不慎翻舟後，嘗試自救未果，最終被暗流捲入消失，眾人在距離事故點約200公尺的下游淺灘尋獲廖男，惟已無呼吸心跳，警消時抵達時確定身亡。最後死者身分也曝光，是基隆長庚醫院的醫師。醫院同事獲知噩耗後相當震驚與悲傷，表示「他是位很為病人著想的好醫師，人超好！」

▲▼ 7人到新竹縣五峰鄉上坪溪進行泛舟活動，其中1人被捲入暗流身亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲7人到新竹縣五峰鄉上坪溪進行泛舟活動，其中1人被捲入暗流身亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

回顧整起事件！據新竹縣消防局救援資料顯示，發生在29日上午8時20分，廖男與友人自五峰鄉清泉部落下水出發，預計於和平部落鐵線橋上岸，全程約9公里。廖男乘坐第6艘出發，在行經急流區時翻船，雖3度嘗試翻正獨木舟但均未成功。由於身穿救生衣，他選擇與船分離嘗試自救，未料被下游一處「大石間的水下開口」產生的暗流吸入。

目擊友人事發後即刻撥打119報案，同時嘗試丟擲拋繩袋營救，但廖男無法成功抓取。眾人亦於水下出水口附近潛水搜尋，皆未發現。最終在距事故點約200公尺的下游淺灘找到廖男，當時已無呼吸心跳。

▲新竹縣禁區泛舟奪命！基隆長庚醫師遭急流吞噬。（圖／翻攝自《基隆長庚醫院》官網）

▲泛舟禁區遭捲入暗流，基隆長庚38歲醫師不幸溺斃。（圖／翻攝自網路）

消防局於29日上午9時50分接獲報案，立即派遣五峰分隊與花園小隊等3名警消及1名義消前往搜救。根據報案者提供之GPS定位，於11時37分接觸到廖男，並接手CPR急救作業，惟AED顯示無建議電擊節律，明顯死亡。

帶隊官五峰分隊小隊長鄧宇君表示，由於事故現場地勢險峻，救援路徑須經由一條長約700公尺、垂直高差近200公尺的陡峭獵徑才能轉運患者。第二大隊大隊長陳軍佑得知情況後，立即調派所屬各分隊增援，共11名支援人力於下午1時50分抵達，合力架設繩索並進行搬運。儘管過程中降下大雨，救援人員仍全力以赴，最終於下午3時30分將廖男移至道路，交由警方及家屬後續處理。

而這位死者的身分也曝光，經院方確認，他是基隆長庚醫院大腸直腸外科廖育唯醫師，醫院同事獲知噩耗後都相當震驚與悲傷，表示「他是位很為病人著想的好醫師啊…人超好！」、「前天才跟他一起吃飯、一起開刀」，對好同事就這樣離開人世感到相當惋惜與不捨。本院將盡力協助廖醫師家屬後續事宜。

基隆長庚醫院聲明稿，如下：

本院直腸肛門科廖育唯醫師於昨（29）日，不幸於新竹縣五峰鄉從事戶外活動時發生意外，經緊急搶救後仍宣告不治，噩耗傳來，全院同仁深感悲痛與不捨。

廖醫師自任職以來，專業認真、待人溫和，深獲病患與同仁肯定，是本院極為優秀的年輕醫師。他的離世不僅是家屬莫大傷痛，更是醫療界的重大損失。

院方對此不幸事件表達最深切的哀悼，並將全力協助廖醫師家屬處理後續事宜，同時妥善安排原由廖醫師診治病人的後續醫療照護，確保醫療服務不中斷，並宣導院內同仁從事戶外活動需要多加注意安全。

【更多新聞】

►基隆嬤幫孫買早餐「被罰1個月才知道」？真相曝光　警方說話了

►基隆惡少騎樓狂抽電子菸！超秋嗆警：我法律系的　慘被打臉

►高粱酒+金紙助燃！縱火男火燒宮廟狂傳爆炸聲　15神像7香爐遭焚

►快訊／邱軍酒駕撞死人落跑！副駕女「裝醉」被打臉...涉偽證起訴

►人夫開車載女同學...行車紀錄器錄下「內褲往上跑了」　正宮怒告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
382 1 9137 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」
快訊／黑貓物流車上「垃圾塞滿」照片曝光
快訊／新竹綠世界前「遊覽車翻覆」　駕駛搶救無效宣告死亡
9刀刺死新創夥伴　雲云董座認罪：無期徒刑也接受
快訊／臉書遭數發部重罰1500萬　Meta回應了
曾入選未來之星！　味全龍探花相中「唯一旅外」黃暐傑
快訊／資深黑貓女捅死男同事　冷回「4個字」遭移送建請聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網美仙塔律師被逮　李怡貞驚：最近太多年輕律師被詐團吸收了吧

快訊／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」　同事互動內幕曝

快訊／新竹綠世界前「遊覽車翻覆」　駕駛搶救無效宣告死亡

快訊／資深黑貓女捅死菜鳥男同事　冷回「4個字」遭移送建請聲押

阿北麥啦！拄拐老翁手抖上駕駛座嚇壞目擊者　恆春警回應了

彰濱秀傳急救量能再升級！企業捐贈救護車　背後藏感人故事

快訊／網紅「仙塔律師」遭逮捕！涉幫靈骨塔詐團洩密洗錢　

南投縣農業處爆弊案！科長謝在郎涉圖利飼養場近4千萬遭起訴

新北男為車資徒手毆打司機致死　國民法官判8年10月

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

網美仙塔律師被逮　李怡貞驚：最近太多年輕律師被詐團吸收了吧

快訊／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」　同事互動內幕曝

快訊／新竹綠世界前「遊覽車翻覆」　駕駛搶救無效宣告死亡

快訊／資深黑貓女捅死菜鳥男同事　冷回「4個字」遭移送建請聲押

阿北麥啦！拄拐老翁手抖上駕駛座嚇壞目擊者　恆春警回應了

彰濱秀傳急救量能再升級！企業捐贈救護車　背後藏感人故事

快訊／網紅「仙塔律師」遭逮捕！涉幫靈骨塔詐團洩密洗錢　

南投縣農業處爆弊案！科長謝在郎涉圖利飼養場近4千萬遭起訴

新北男為車資徒手毆打司機致死　國民法官判8年10月

網美仙塔律師被逮　李怡貞驚：最近太多年輕律師被詐團吸收了吧

莫忘初心！　教育部不該忘記對偏鄉的神聖承諾

連晨翔當爸認了戲路會改變！　喊話劉品言「尊重另一半」高調放閃

新店罷團爆內部紛爭「切割領銜人」吳柏瑋：信任已蕩然無存

台鋼測試獲洪總提點　韋宏亮狀元瞬間「心跳很快」下半季他可以！

Hyundai N部門不放棄燃油車！將推油電、增程版動力擴大陣容

快訊／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」　同事互動內幕曝

近雙捷預定地！台中太平「首座社宅」動土　4年後完工

薔薔加拿大「驚喜同框郭靜純」　合照曝掀網暴動：一對美女

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

社會熱門新聞

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

黑貓送貨員抱怨：車內弄很髒！遭女同事捅死　留下妻與2兒

黑貓送貨員妻淚曝「剛全家出國玩回來」：第1次也是最後1次

雨天開日行燈挨罰1千2！他收罰單才知規定

吵架對話曝！黑貓送貨員怨車內髒　女同事4字冷處理

即／闖禁區泛舟喪命！38歲長庚醫師身分曝

奪命過程曝！黑貓宅急便女員工提前上班殺同事

即／林口黑貓宅急便爆命案！1男「遭女同事猛刺1刀」亡

林口黑貓兇殺現場曝！41歲男遭女壓地猛刺2刀奪命

黑貓送貨員遭女同事刺殺亡！妻雙眼通紅奔警局做筆錄哽咽

即／黑貓女捅死男同事　冷回「4個字」遭移送

背信罪成！桃園男子需賠償公司320萬元

更多熱門

相關新聞

吳俊德接基隆長庚院長　孫啟欽升副院長添眼科戰力

吳俊德接基隆長庚院長　孫啟欽升副院長添眼科戰力

基隆長庚紀念醫院今（30日）舉行新、舊任院長交接典禮，原任院長賴旗俊轉任新北市立土城醫院院長，新任院長一職由林口長庚副院長吳俊德接任，監交人長庚決策委員會程文俊主委期許兩位新任院長，持續推動各項院務並且創新發展，帶領團隊為病患開創最大的福祉。

基隆汽機車路口對撞騎士噴飛　驚悚影片曝

基隆汽機車路口對撞騎士噴飛　驚悚影片曝

醫界不滿「擴招醫學系」　衛福部、教育部踩煞車

醫界不滿「擴招醫學系」　衛福部、教育部踩煞車

醫界反彈「擴招醫學系」　急診醫曝韓國慘況

醫界反彈「擴招醫學系」　急診醫曝韓國慘況

末日預言引焦慮　醫3點建議：日子照過

末日預言引焦慮　醫3點建議：日子照過

關鍵字：

基隆長庚醫師溺水慘劇泛舟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

黑貓送貨員抱怨：車內弄很髒！遭女同事捅死　留下妻與2兒

黑貓送貨員妻淚曝「剛全家出國玩回來」：第1次也是最後1次

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

更多

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面