快訊／闖禁區泛舟喪命！38歲長庚醫師身分曝　同事悲嘆：人超好

記者郭世賢／基隆報導

新竹縣五峰鄉上坪溪被列為「禁止進行水域遊憩活動禁止區域」，昨（29日）卻有一行7人到該處進行泛舟活動，其中一名38歲廖姓男子不慎翻舟後，嘗試自救未果，最終被暗流捲入消失，眾人在距離事故點約200公尺的下游淺灘尋獲廖男，惟已無呼吸心跳，警消時抵達時確定身亡。最後死者身分也曝光，是基隆長庚醫院的醫師。醫院同事獲知噩耗後相當震驚與悲傷，表示「他是位很為病人著想的好醫師，人超好！」

▲7人到新竹縣五峰鄉上坪溪進行泛舟活動，其中1人被捲入暗流身亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

回顧整起事件！據新竹縣消防局救援資料顯示，發生在29日上午8時20分，廖男與友人自五峰鄉清泉部落下水出發，預計於和平部落鐵線橋上岸，全程約9公里。廖男乘坐第6艘出發，在行經急流區時翻船，雖3度嘗試翻正獨木舟但均未成功。由於身穿救生衣，他選擇與船分離嘗試自救，未料被下游一處「大石間的水下開口」產生的暗流吸入。

目擊友人事發後即刻撥打119報案，同時嘗試丟擲拋繩袋營救，但廖男無法成功抓取。眾人亦於水下出水口附近潛水搜尋，皆未發現。最終在距事故點約200公尺的下游淺灘找到廖男，當時已無呼吸心跳。

▲泛舟禁區遭捲入暗流，基隆長庚38歲醫師不幸溺斃。（圖／翻攝自網路）

消防局於29日上午9時50分接獲報案，立即派遣五峰分隊與花園小隊等3名警消及1名義消前往搜救。根據報案者提供之GPS定位，於11時37分接觸到廖男，並接手CPR急救作業，惟AED顯示無建議電擊節律，明顯死亡。

帶隊官五峰分隊小隊長鄧宇君表示，由於事故現場地勢險峻，救援路徑須經由一條長約700公尺、垂直高差近200公尺的陡峭獵徑才能轉運患者。第二大隊大隊長陳軍佑得知情況後，立即調派所屬各分隊增援，共11名支援人力於下午1時50分抵達，合力架設繩索並進行搬運。儘管過程中降下大雨，救援人員仍全力以赴，最終於下午3時30分將廖男移至道路，交由警方及家屬後續處理。

而這位死者的身分也曝光，經院方確認，他是基隆長庚醫院大腸直腸外科廖育唯醫師，醫院同事獲知噩耗後都相當震驚與悲傷，表示「他是位很為病人著想的好醫師啊…人超好！」、「前天才跟他一起吃飯、一起開刀」，對好同事就這樣離開人世感到相當惋惜與不捨。本院將盡力協助廖醫師家屬後續事宜。

基隆長庚醫院聲明稿，如下：

本院直腸肛門科廖育唯醫師於昨（29）日，不幸於新竹縣五峰鄉從事戶外活動時發生意外，經緊急搶救後仍宣告不治，噩耗傳來，全院同仁深感悲痛與不捨。

廖醫師自任職以來，專業認真、待人溫和，深獲病患與同仁肯定，是本院極為優秀的年輕醫師。他的離世不僅是家屬莫大傷痛，更是醫療界的重大損失。

院方對此不幸事件表達最深切的哀悼，並將全力協助廖醫師家屬處理後續事宜，同時妥善安排原由廖醫師診治病人的後續醫療照護，確保醫療服務不中斷，並宣導院內同仁從事戶外活動需要多加注意安全。