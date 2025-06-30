侯友宜發文歡慶新北國王奪冠　明舉辦遊行、運動中心體適能3天免費

▲新北市長侯友宜歡慶新北國王奪冠。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者郭運興／台北報導

TPBL職籃總冠軍賽昨（29日）進行決勝第7戰，回到主場的新北國王以108比89擊敗高雄海神，勇奪TPBL成立元年首冠。對此，新北市長侯友宜不僅進場觀賽，賽後也發文慶祝，他強調，這座冠軍，是屬於國王的榮耀，也是新北的驕傲，感謝新北國王總教練、所有球員、幕後團隊，以及新北家人們。他也提到，新北國民運動中心體適能館自7/1起至7/3三天免費，7/1將進行封王遊行，邀請大家共享光榮時刻。

侯友宜貼出多張觀賽照表示，新北國王封王，TPBL元年總冠軍，新北拿下了！這座冠軍，是屬於國王的榮耀，也是新北的驕傲。

侯友宜表示，在新莊體育館滿場球迷的應援下，彩帶漫天飛舞，大家一起見證，國王在例行賽表現強勢，季後賽場場硬仗，一路拚到第七戰，從開賽就火力全開，成功捍衛主場。

侯友宜強調，「Crown the City」感謝新北國王總教練、所有球員、幕後團隊，以及在場邊和螢幕前一起加油的新北家人們。新北國民運動中心體適能館自7/1起至7/3三天免費，7/1封王遊行，邀請大家共享光榮時刻。

另外，新北市府也發出新聞稿表示，為歡慶榮耀時刻，新北國王球員在明天（7/1）下午1時30分舉辦冠軍遊行，車隊從主場新莊體育館出發，行經新莊區新泰路、中正路，由大漢橋至板橋府中，預估在下午2時15分抵達新北市政府中山路大門與球迷歡聚，邀請新北市民和國王球迷一起齊聚在市府同樂。

新北市府指出，市府也特別於7月1日至7月3日連續三天，在新北市15座國民運動中心、板樹體育館、泰山體育館等場館，開放民眾免費使用體適能館，邀請大家一同動起來，共享榮耀。

新北市府強調，今年新北國王除戰績亮眼外，更持續邀請籃球重點學校師生進場觀賽，推廣籃球教育、激發年輕學子對運動的夢想，球團長期投入公益推廣及籃球營隊，讓偏鄉孩童也有機會感受籃球帶來的快樂與活力，新北市政府會持續與球隊共同打造更優質的體育環境，讓熱愛籃球的年輕人有更大的舞台逐夢。

▼新北國王奪冠。（圖／TPBL提供）

