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新北警「截電行動」見效！3個月逮數百詐團成員　查扣千萬現金

▲▼ 新北市警局、刑大於今年4至6月執行「截電行動」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市警局、刑大於今年4至6月執行「截電行動」， 成效卓著。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、潘鳳威／新北報導

新北市警察局與刑事警察大隊，今(30)日公布4至6月間針對詐欺犯罪之「截電行動」執法成果，成功逮捕控房成員47人、機房操作手26人，以及158名SIM卡商、收水與面交車手等詐團共計數百人。行動中查扣非法現金1226萬元、近300支手機及911張SIM卡等證物，有效瓦解詐騙集團利用電信網絡與LINE假帳號進行詐騙的運作體系。據統計，本案涉及被害人高達2674人，財損金額逾109億元。

新北市警局詐欺防制辦公室深入分析詐騙案件後發現，詐騙集團多以小額提款誘使被害人持續投入資金，並在大額提款時安排假理財專員與面交車手現場收取現金。控房人員負責電話約定面交地點，再由被害人轉達給面交車手，成功誘騙大量資金。

▲▼ 新北市警局、刑大於今年4至6月執行「截電行動」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北地檢署檢察官黃筵銘、劉文瀚等多人協同指揮調查，發現控房集團遍布全台，與其他詐團相互配合共同犯罪。新北刑事警察大隊大隊長蕭瑞豪表示，行動期間同步啟動「預警關懷機制」，電訪754名潛在被害人，協助255人報案，誘捕17名面交車手，成功攔阻詐騙金額達9650萬元。對尚未受騙民眾也提供防詐宣導，防止再受害。

本次行動查獲林姓主嫌領導的「鉑○國際」詐騙集團，該集團在新北、桃園、高雄、屏東等地大量收購人頭SIM卡，並高價賣給國內外詐騙集團用於製造假LINE帳號，以假投資等手法詐騙民眾。集團甚至以假鈔、假黃金測試面交車手忠誠度，防止內部黑吃黑。

另有陳姓主嫌多次前往柬埔寨考察詐騙產業鏈，回台後負責控房首腦，設計假投資網站與高達7.6倍報酬的廣告，吸引被害人上當。該集團透過「跑腿外送員」招募面交車手，利用「彈性工時」等誘人條件吸引民眾加入。

此外，偵七隊於高雄屏東查獲另一控房集團，以租用透天厝藏匿機房，設置吊車取餐以拖延警方查緝。該集團規定面交車手必須攜帶高級伴手禮贈送被害人，以降低警覺並取得信任。

新北市警察局局長廖訓誠強調，經過三個月嚴密查緝，「截電行動」成功打擊詐騙集團電信聯繫網絡。他呼籲民眾提高警覺，遠離電話行銷投資、面交入金投資及代辦手機等詐騙陷阱，避免財產損失或淪為詐騙集團成員。

▲▼ 新北市警局、刑大於今年4至6月執行「截電行動」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 新北市警局、刑大於今年4至6月執行「截電行動」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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