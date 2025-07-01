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仙塔律師FB、IG被灌爆！1.3萬人洗版　網友見名片1專長嘆可悲

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌幫助詐團洩漏檢警偵辦進度、洗錢，昨日（6月30日）經北檢複訊後，以70萬元交保並限制出境出海。消息曝光之後，李女的臉書、IG、Threads等社交帳號全都遭到網友留言洗版，「協助詐騙集團真的不能接受」、「我來看翻車的」、「名片都寫了，專門領域『詐欺』」；不過，也有部分網友認為，案件未經法院判決確定，大家還是不要太快下定論比較好。

▲▼「仙塔律師santa」李宜諪涉洩密遭逮捕移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲圖為李宜諪6月30日被移送北檢時的畫面。（圖／記者劉昌松攝）

「仙塔律師」李宜諪外貌出眾，平時也積極經營社交平台，幾乎每天都會PO文分享一些法律知識或日常生活，並聲稱要「每日一帖，直到我買下整層律師樓」，6月30日凌晨1時許是她連續發文的第270天，沒想到隨後就傳出她涉嫌幫助詐團洩密、洗錢，並在同日被檢方拘提到案。

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檢警日前偵辦以吳姓女嫌為首的靈骨塔詐騙案，追查金流時，意外發現李宜諪在幫吳女辯護時，涉嫌洩漏檢警偵辦進度，甚至和另外2名律師趙浩程、蔡沅諭共謀，提點共犯銷贓，幫吳女將名下豪車過戶到他人名下後變賣，以防被檢警查扣。北檢6月30日晚間複訊後，諭知李女以70萬元交保、趙男以50萬元交保，均限制出境出海，蔡男則以10萬元交保。

仙塔律師的社交帳號遭網友留言洗版。（圖／翻攝自仙塔律師臉書、IG）

▼▲網友們在李宜諪的臉書、IG等社交平台帳號上留言洗版。（圖／翻攝自仙塔律師臉書、IG）

仙塔律師的社交帳號遭網友留言洗版。（圖／翻攝自仙塔律師臉書、IG）

消息傳開之後，李宜諪的臉書、IG、Threads均遭到網友留言洗版，臉書最新一篇PO文甚至獲得1.3萬人關注，還有網友發現她的事務所名片載明專門領域包含詐欺，於是紛紛留言抨擊，「可以收一收了，知法犯法，可惡」、「名片都寫了，專門領域『詐欺』」、「看了新聞，再來看到妳IG內容，感到可悲」、「協助詐騙集團真的不能接受」、「我來看翻車的」、「每天一篇文，直到先進地檢署」、「先買下整個看守所」。

不過，也有部分網友認為，李宜諪只是被檢方拘提到案調查，尚未被法院判決確定，應推定為無罪，還是讓子彈先飛一下，不要太快下定論，「台灣人不懂什麼叫『無罪推定』？她只是被抓，法官還沒判決」、「各位還是讓子彈飛一下吧，現在司法已經爛到我搞不清楚涉嫌到底是真的還是假的」、「真的，現在都不用太早下判斷，一台車有時候可以不止翻一次」。

而面對外界議論，李宜諪目前暫時沒有做出相關回應。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

每日一帖????，直到我買下整層律師樓???? 【???????????? ????????????】 -仙塔律師 突然很想分享一件有趣的事： 我是個小學二年級 就能吃完一整個便當の女人 - 小時候的我是認真疑惑 為什麼身邊的同學一個便當吃不完???? 都不會餓的嗎 後來長大後才知道 原來小鳥胃真的存在 #律師日常

仙塔律師santa 發佈於 2025年6月29日 星期日
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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