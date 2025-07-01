仙塔律師下一步怎麼做？同業曝1招「有望東山再起」

▲仙塔律師已離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅律師「仙塔律師」李宜諪，涉嫌利用陪偵機會，將偵訊內容外洩給詐騙集團尚未到案的成員，凌晨以70萬元交保。律師陳哲瑋猜測，或許是因為仙塔律師太年輕，不知道哪些行為過於灰色，所以就出事了，至於對方接下來可以怎麼做？可以說「自己的錯是錯在沒有警覺心等等，並非故意或串通」。

陳哲瑋在臉書粉專「陳哲瑋律師｜離婚 遺產法律專門」上發文表示，仙塔律師的流量和外貌，能接到的案件應該是很多，理論上不需要靠洩密來賺錢，慢慢賺，收入就可以超過其他更資深的律師，「Threads看到很多資深律師眼紅她很久了」。

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因此陳哲瑋認為，仙塔律師可能是太年輕，比較少經辦刑事案件，「不知道哪些行為過於灰色，而針對客戶的要求又防心太低，因此就出事了。」他透露，刑事案件客戶的親友常常都會來聯繫，這時守口如瓶就很重要，即便是當事人的家人，他也會嚴格區分何事涉及到偵查不能說、什麼可以說。

至於仙塔律師接著可以怎麼做？陳哲瑋說，仙塔律師交保後可以沉寂3天、拍一支道歉影片，「影片內容例如可以講說自己是被當事人騙，可以澄清自己不知道當事人的朋友會去銷贓，而偵查資料也是以為他朋友是他家人等等，自己的錯是錯在沒有警覺心等等，並非故意或串通。」

陳哲瑋認為，若用這些話來擋一下，再在被懲戒之前繼續接案，直到被懲戒為止，等懲戒結束、風波也過，或許可以東山再起，「且說不定有這樣的經歷，還有助於未來刑案的委任！」他也在留言處表示，「現階段道歉有洩密也不行（等於認罪了），道歉自己不知道這樣違法也不行（顯得不專業），因此最好的方式就是道歉說自己也被騙了、沒有警覺心」。

本文經「陳哲瑋律師｜離婚 遺產法律專門」授權引用