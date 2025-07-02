仙塔律師涉洩密　同業曝一招「安全下莊」：千萬別硬拚

記者陳俊宏／綜合報導

知名網紅「仙塔律師」李宜諪因涉洩密靈骨塔詐騙集團，以70萬元交保，並遭限制出境出海。對此，「黑心律師」楊律師今天建議，李開庭時千萬別硬拚，最好的答辯方式是直接認罪，只要調解成立，就有希望弄到緩起訴處分或緩刑，明輸暗贏，安全下莊。

▼李宜諪以70萬元交保，離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

楊律師在臉書提到「網紅律師洩密」的新聞，並指出，她已經公開道歉了，這做法是正確的，未來當她以「洩密罪」的「被告」身分去地檢署開庭時，千萬別硬拚。

楊律師建議，最好的答辯方式是直接認罪，並表示「我願將該次律師費的x倍賠償給被害人，希望檢察官能安排我與被害人調解，讓我有贖罪的機會」，檢察官應該會答應。

▼李宜諪涉洩密靈骨塔詐騙集團。（圖／翻攝仙塔律師threads）



楊律師說，只要調解成立，再把「調解筆錄」及「匯款紀錄」交給檢察官，這樣就有希望弄到緩起訴處分或緩刑，明輸暗贏，安全下莊。

李宜諪交保後，在IG限時動態發出345字的聲明，除了強調自己不認識詐騙集團之外，也對擔憂的粉絲道歉。

仙塔律師聲明全文：

抱歉讓大家擔心了，很感謝長期觀看我短視頻的朋友們！相信昨晚的新聞都嚇到大家了，以下在不違反偵查不公開的前提下，我來做簡短的說明。

本起靈骨塔詐騙案，我是在友人律師晚上臨時請託下，接受了隔天早上的陪偵委任，我僅有處理當天的委任事宜，後續我就解除委任，讓原本的友人律師繼續承辦。

而我與本案的詐騙集團，在事前完全不認識，也從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員。

但即便是臨時受委任，我在當天處理案件的過程，還是有所瑕疵，我會坦然面對。

日後我還是會繼續傳達我想表達的法律知識給喜歡我的朋友，謝謝你們的支持，讓你們擔心了，抱歉。

有關所有的批評或是酸民回應，我也都坦然接受，也希望支持我的朋友們不用互相攻擊。

未來我會在律師業務上更戰戰兢兢，也會繼續傳達對大家有用的法律知識，謝謝

處理中的案件也不受任何影響，請各位朋友不用擔心的。

以上聲明皆為100%事實，真的很感謝大家的關心。

▼仙塔律師最新聲明。（圖／翻攝仙塔律師IG）

