仙塔律師爆「飯局陪喝酒」：富二代在追　涉詐坦然面對

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案，日前以70萬元交保，引發各界關注。有同業律師聲稱，李女會出現在飯局、陪老闆喝酒，甚至有一些富二代追求；不過，也有其他律師表示，看到很多資深律師眼紅李女，她可能是太年輕、對客戶防心低才會出事。李女本人則堅稱自己與案件中的詐團無關，只是當天處理案件的過程有瑕疵，她會坦然面對。

▲「仙塔律師」李宜諪驚爆涉入靈骨塔詐騙案，引發大眾正反意見討論。（圖／翻攝自仙塔律師Threads）

今年27歲的李宜諪在24歲時考上律師，執業不到3年就已結案89件，業務量相當高，加上她的外型亮眼、口條清晰，還經常在社群平台透過短影音分享法律知識，獲得不少粉絲關注，在臉書擁有超過10萬人追蹤，IG粉絲也高達22萬人。沒想到如今卻捲入涉嫌協助詐團的事件，讓李女的形象大受打擊。

根據《三立新聞網》報導，有律師聲稱，李宜諪在網路上太過高調，穿著也對律師的形象造成影響，所以很多人不喜歡她，她甚至會出現在一些飯局、陪老闆喝酒，還有一些富二代想追求她。

▼▲李宜諪外貌出眾，加上口條清晰，在社交平台上擁有不少粉絲。（圖／翻攝自臉書／仙塔律師santa）

不過，也有其他律師幫忙緩頰，律師陳哲瑋在臉書粉專「陳哲瑋律師｜離婚遺產法律專門」發文表示，憑李宜諪的外貌和流量，理論上應該不需要靠洩密來賺錢，「Threads看到很多資深律師眼紅她很久了」，她可能是因為太年輕，較少經辦刑事案件，不知道哪些行為屬於灰色地帶，加上對客戶的要求缺乏防備心，才會因此出事。

律師蘇文俊也在臉書發文直言，詐團不會高價禮遇律師，而是將律師視為「可割可棄的一環」，希望同業不要為了區區幾萬元報酬，就出賣職業操守，「律師這一行不一定能賺大錢，但穩穩過生活是可以的。」

▲圖為李宜諪6月30日離開北檢的畫面。（圖／記者劉昌松攝）

而對於外界的議論，李宜諪本人昨日（1日）透過社群平台帳號發聲，強調關於該起靈骨塔詐騙案，她是在友人律師臨時請託下，才接受陪偵委任，僅處理當天的委任事宜，後續便解除委任，由原本的友人律師繼續承辦，她與該案的詐團在事前完全不認識，也從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員，「但即便是臨時受委任，我在當天處理案件的過程，還是有所瑕疵，我會坦然面對。」

仙塔律師聲明全文如下：

抱歉讓大家擔心了，很感謝長期觀看我短視頻的朋友們！相信昨晚的新聞都嚇到大家了，以下在不違反偵查不公開的前提下，我來做簡短的說明。

本起靈骨塔詐騙案，我是在友人律師晚上臨時請託下，接受了隔天早上的陪偵委任，我僅有處理當天的委任事宜，後續我就解除委任，讓原本的友人律師繼續承辦。

而我與本案的詐騙集團，在事前完全不認識，也從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員。但即便是臨時受委任，我在當天處理案件的過程，還是有所瑕疵，我會坦然面對。

日後我還是會繼續傳達我想表達的法律知識給喜歡我的朋友，謝謝你們的支持，讓你們擔心了，抱歉。

有關所有的批評或是酸民回應，我也都坦然接受，也希望支持我的朋友們不用互相攻擊。

未來我會在律師業務上更戰戰兢兢，也會繼續傳達對大家有用的法律知識，謝謝

處理中的案件也不受任何影響，請各位朋友不用擔心的。

以上聲明皆為100%事實，真的很感謝大家的關心。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。