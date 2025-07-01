白宮：川普將簽行政命令　終止經濟制裁敘利亞

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國白宮宣布，總統川普將簽署行政命令，正式終止對敘利亞的經濟制裁，此舉標誌著華府對敘利亞政策的重大轉向。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，制裁解除後，敘利亞將可重新接觸國際金融體系，並有助於其戰後重建。

此項行政命令將終止美國對敘利亞政府的廣泛經濟懲罰，川普政府表示，此舉將為敘利亞人民創造更穩定的生活環境，也有助於地區安全。不過，華府仍保留對特定對象的制裁，包括前總統阿薩德（Bashar al-Assad）、其親信、高層軍政官員、人權侵害者、毒品走私集團、化武人員，以及伊朗支持的恐怖組織與代理勢力。

這項政策變化的背景，源自川普去年5月訪問沙烏地阿拉伯期間，所承諾協助中東穩定及敘利亞重建。而敘利亞新政府領導人沙拉阿（Ahmed Shalah）自去年12月上任後，與美國及其盟友積極互動，也促使華府重新評估對敘政策。

白宮指出，取消制裁將促進敘利亞與包括沙烏地、卡達、土耳其等國家的經濟合作，並有助於壓制伊斯蘭國（ISIS）等極端主義勢力的復甦。美國官員強調，這項決定並非全然放寬，仍將嚴密監控敘利亞的政治與人權進展。

美國商界普遍歡迎此舉，認為這將為投資與重建市場帶來新機會，但部分國際人權團體則對美國放寬立場感到擔憂，擔心敘利亞政府尚未對內戰期間的暴行負起應有責任。

依據程序，行政命令簽署後將立即生效，並由國務院與財政部協同推動具體執行細節。未來數月內，美方將觀察敘利亞政府是否遵守人道與重建承諾，作為進一步經濟合作的關鍵依據。