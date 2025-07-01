天空下起「鈔票雨」！他搭直升機撒錢　感人原因曝光

▲底特律東區下起「現金雨」，是為了紀念當地一名長輩。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國底特律市（Detroit）東區6月27日竟然下起「鈔票雨」，只見一架直升機盤旋空中，豪邁撒下一張張美元紙鈔，路過民眾紛紛驚呼瘋搶。原來，這是一場告別儀式，紀念當地一位備受敬愛的長輩湯瑪士（Darrell Thomas）。

根據社群媒體流傳影片，「現金雨」登場時，正值通勤尖峰時刻，許多民眾開車途中，突然見到鈔票飄下，忍不住停車抬頭張望，大聲驚呼，「這是真的嗎？」

My house next pic.twitter.com/CEvyUD1dDy — Nicholas Flamel (@thenexthim) June 28, 2025

福斯新聞報導，湯瑪士被街坊鄰居暱稱為「Plant」，生前深愛家人、關心鄰里，並對老爺車情有獨鍾，是當地家喻戶曉的人物。他的離世讓整個社區不捨，兒子因此精心策畫這一場「現金雨」，讓父親最後一次「祝福大家」。

兒子「Smoke」表示，「底特律的朋友們，或許你們不認識我爸爸，但他是一位了不起的父親。在我們的社區裡，他是一個傳奇，這是他對大家的最後祝福。」

這場紀念活動不只是「撒錢」，更是一場盛大的街區派對，親朋好友、街坊鄰居齊聚，圍繞著Plant最愛的老爺車，一邊放音樂，一邊訴說回憶，現場氣氛溫馨又感人。