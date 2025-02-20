汽車變冰雕！底特律水管爆裂 洪水瞬間凍結

▲新罕布夏州朴次茅斯（Portsmouth）一名男子正在清除積雪。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國密西根州底特律近日發生嚴重水管爆裂事故，導致大規模積水，隨後氣溫驟降至零下17度，積水迅速結冰，造成街道被冰封，許多汽車與民宅遭殃，居民措手不及。

空拍畫面顯示，大量積水滲入街道後迅速凝結，車輛被厚重冰層覆蓋，動彈不得。事故發生於週一（17日），當地一條95年歷史、直徑1.37公尺的老舊鋼製水管突然破裂，水流洶湧而出，水深一度達五英尺，迫使近百名居民緊急撤離。

根據大湖水務局（Great Lakes Water Authority, GLWA）聲明，破裂地點位於底特律西南部。官方數據顯示，至少54名成人、22名兒童及12隻寵物被緊急救出，一些居民需依賴船隻撤離，部分家庭則因停水停電，被安置至酒店暫住。

當地居民表示，極端低溫使他們生活困難，不僅居家設備嚴重受損，汽車更因冰封無法使用，財物損失難以估計。底特律水務與下水道部門主任指出，這是他見過最嚴重的水管爆裂事故之一，並認為極端低溫可能是導致管道破裂的關鍵因素。

目前，市政府正積極協助居民進行善後工作，但面對低溫與基礎設施損壞，當地民眾仍需克服重重挑戰。