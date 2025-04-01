北市信義區大撒鈔險釀「梨泰院踩踏」翻版　網紅罰15萬緩起訴

▲網紅mr.r去年在北市信義區舉辦撒錢活動，險些釀成群眾踩踏意外。（資料照／翻攝自Mr.R IG／民眾提供）

記者劉昌松／台北報導

IG網紅mr.r去年5月預告將在台北市信義區發錢，吸引數千人到場，爭搶mr.r用噴鈔機撒出的千元真鈔共10萬元，有民眾因推擠跌倒，現場宛如南韓「梨泰院踩踏事件」翻版，所幸警方及時到場制止並疏導民眾，台北地檢署1日依公共危險罪，給予mr.r緩起訴處分，條件是繳庫15萬元。當時反骨男孩成員「培根」也到場跟風撒假鈔，但因人潮已退散，獲不起訴。

mr.r(本名林德柔，又稱r哥)在INSTAGRAM、THREADS都以「mr.r.bro」開設社群帳號，據了解，他過去也曾為了賺流量，到公共場合發紅包，但吸引到的人潮都未如預期，2024年5月10日晚上，mr.r以限動預告將到信義區微風南山廣場發錢。

▲mr.r(林德柔)到案後坦承犯行，獲緩起訴處分。（資料照／記者邱中岳攝）

晚上11點左右，現場已是人山人海，mr.r到場並用噴鈔槍撒出共約10萬元的千元鈔，立刻引發群眾推擠撿取，現場混亂宛如韓國2022年10月間梨泰院踩踏致死事件，信義分局警方獲報立刻前往現場制止mr.r的撒鈔行為，並將群眾勸離。

mr.r到案表示不知道活動會吸引到這麼多人，坦承犯行，檢察官認為mr.r的行為，阻礙現場及周邊交通而致生公眾往來危險，因經警勸告後立即中止撒錢，未造成人員受傷，因此依公共危險罪嫌，給予緩起訴處分，處分期間1年，需繳庫15萬元，並參加1場法治教育。

▲培根(饒培生)跟風到現場撒假鈔，也被依公共危險罪移送法辦。（資料照／記者邱中岳攝）

此外，本名饒培生的前反骨男孩成員「培根」，當天得知mr.r的撒錢活動後，跟風到現場觀看，用雙手把8張千元玩具鈔拋向空中，還與mr.r合照留影，被警方依同法移送，但是mr.r證稱不認識培根，培根是在人潮稍微退散了才到場，檢察官勘驗蒐證影片，認為培根只是利用mr.r活動的殘餘人氣，到現場自娛，因罪嫌不足，處分不起訴。