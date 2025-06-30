天降錢雨！底特律直升機「狂撒14.5萬」路人瘋搶　背後感人原因曝

▲底特律街頭上空出現直升機撒錢。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

美國底特律東區27日出現驚人一幕！一架直升機在大街上空灑下成千上萬的鈔票與玫瑰花瓣，引發路人驚呼連連、拍照瘋傳。原來這不是宣傳噱頭，而是一位深受社區愛戴的男子——達瑞爾・湯瑪士（Darrell "Plant" Thomas）去世後的「最後願望」！

根據《底特律新聞報》報導，這場「灑錢秀」於當地時間27日下午1點27分登場，地點就在湯瑪士生前經營的洗車店門口。家屬透露，當天共撒下約5,000美元（約新台幣14.5萬元），讓整條Gratiot大道陷入瘋狂。許多開車經過的民眾立刻停車、甚至跳車衝出搶錢，還有人直接拿出床單、皮包接鈔票，氣氛相當熱烈。

這場空投由湯瑪士的兒子「Smoke」與家人聯手策劃，他感性表示，「底特律可能不認識我爸，但在我們社區，他是傳奇。這是他最後一次祝福大家。」事實上，湯瑪士生前是職業賽車手，也是社區裡出了名的善人，對家人和鄰里無私奉獻，甚至連葬禮都辦成派對。

報導指出，現場氣氛熱鬧但秩序良好，沒有傳出任何衝突或搶奪事件，警方到場後短暫封鎖路段，並提醒民眾注意安全。不少網友紛紛笑稱，「這種雨天天天來也可以」、「直接拿床單出去接太實在」、「這才是真正的遺愛人間！」、「底特律今天下的是愛，不是鈔票！」