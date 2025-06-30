快訊／「仙塔律師」涉幫詐團洩密洗錢　70萬交保限制出海出境

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

知名網紅「仙塔律師」李宜諪，在幫靈骨塔詐騙集團主嫌吳姓女子辯護時，涉嫌洩漏檢警偵辦進度，並與律師趙浩程、蔡沅諭共謀，提點共犯銷贓，幫吳女名下豪車過戶到他人名下後變賣，以防檢警查扣，涉嫌洩密、滅證及洗錢罪。北檢複訊後，諭知李70萬交保限制出境出海、趙皓程50萬交保限制出境出海、蔡沅諭10萬交保。

檢警日前偵辦吳姓女嫌為首的詐騙集團案，發現吳女等人以幫忙販售靈骨塔為由，誘騙年長的被害人掏錢加購生前契約，或者預繳稅金，累計詐財逾億元，檢警從4月起，接連發動2波搜索約談，陸續將吳女和呂姓男友等8人聲押禁見獲准。

專案小組為追查詐團金流，赫然發現吳姓女嫌名下的BMW X6在收押後被過戶，抽絲剝繭得知，吳女和男友的律師費是由他人支付，3名涉案律師不但涉嫌把陪同偵訊時所得知的偵辦進度外洩，還通知他人處理吳女名下車輛，並指導遭偵辦銷贓洗錢罪時的應對說法。

台北地檢署30日指揮警方兵分5路搜索，並將李宜諪與另2名律師趙皓程、蔡沅諭一併拘提到案。北檢晚間複訊後，分別諭知3人70萬元、50萬元及10萬元交保，李、趙2人限制出境出海。

▼網美「仙塔律師」涉洩密、滅證及洗錢罪，70萬元交保限制出境出海。（圖／翻攝仙塔律師threads）