仙塔律師最後貼文「開場白」被酸爆　涉詐70萬交保

記者葉國吏／綜合報導

網紅律師「仙塔律師」李宜諪，涉嫌利用陪偵機會，將偵訊內容外洩給詐騙集團尚未到案的成員裁定以新台幣70萬元交保，並限制其出境與出海。仙塔律師最後一篇貼文也被網友朝聖留言酸爆。

▲仙塔律師santa。（圖／翻攝臉書／仙塔律師santa，下同）

李宜諪是言亭國際法律事務所的主持律師，因在網路上經營多個社群平台，包括TikTok、Instagram、臉書粉專及YouTube頻道，吸引大批粉絲追蹤。她以「仙塔律師」的名號分享法律知識，尤其是關於如何協助詐騙受害者討回款項的內容，擁有超過22萬名Instagram粉絲。然而，拍片教人防詐的她如今卻因涉嫌協助詐騙集團而面臨指控，讓外界震驚。

就在被逮捕的前一晚，李宜諪仍在臉書發文，更新她的「每日一帖」系列，內容提到她的童年趣事，例如國小時能吃完整個便當，而同學卻常吃不完，讓她當時百思不解。她還附上「直到我買下整層律師樓Day 270」的標語，顯示她的個人目標。然而，隔日遭逮捕的消息曝光後，網友湧入她的社群平台留言嘲諷。

網友在其臉書粉專上熱烈留言，「地檢署好不好玩？新影片可以來拍個一日被告」、「每天一篇文，直到先進地檢署」、「為了買一整棟律師樓這麼拚喔？」更有網友建議她改更新「菜色」系列，甚至調侃「卡一個買下看守所」。對於她涉嫌協助詐騙集團，網友紛紛表達不滿，留言批評「協助詐騙集團真的不能接受」。知名網紅鄧佳華也留言打趣，「看來只有我能幫助妳了」。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。