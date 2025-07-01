仙塔律師涉詐70萬交保！24歲考上律師起底　1年業務量驚人

記者葉國吏／綜合報導

網紅律師「仙塔律師」李宜諪涉嫌洩密，凌晨70萬交保。律師林智群針對此事發文感嘆，同時透露仙塔律師的一年接案量相當驚人。

▲仙塔律師涉詐70萬交保。（圖／翻攝IG／santa.com.tw）

李宜諪，87年次（27歲），24歲便考上律師，執業至今不到3年，已結案89件，業務量驚人。她以「仙塔律師」之名活躍於網路社群，擁有臉書10萬追蹤、IG高達22萬粉絲，還經營TikTok與YouTube，透過短片分享法律知識，教導民眾防範詐騙，吸引大量年輕族群關注。然而，這位原本形象正面的律師，如今卻因涉嫌協助詐騙集團，形象大受打擊。

知名律師林智群在社群平台發文起底李宜諪，指出她執業期間不僅結案數高，還因外型亮眼、口條清晰，成為網紅律師中的佼佼者。林智群直言，李宜諪的流量與案源基礎本是非常穩固，若能專注於律師工作，未來發展前景可期，但如今因涉案恐影響其律師資格，令人惋惜。

▲仙塔律師離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

此案曝光後，網路上掀起熱烈討論，不少網友感嘆：「可惜了，這條路的累積都白費了」、「她才27歲，真的很美」、「既然是網紅重心，就拔掉律師資格安心當網紅吧」。也有人質疑她是否因業務壓力過大，選擇接觸詐騙集團案件以賺取更多收入。網友的評論呈現兩極，但大多對其未來發展抱持悲觀態度。

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