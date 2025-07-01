仙塔律師曾說會被關：律師不能知法犯法　諷刺！涉詐70萬交保

記者葉國吏／綜合報導

網紅律師仙塔律師 Santa，涉嫌參與靈骨塔詐騙案70萬元交保。此事曝光讓許多粉絲震驚，在Dcard上不斷翻出過去她的影音來打臉。

▲仙塔律師離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

以刺青和親民形象走紅的律師李宜諪（Santa），網路暱稱「仙塔律師」，擁有22萬名IG粉絲，曾因分享法律知識短影音而成為新生代網紅。她結合時事拍攝內容，甚至在北檢與北院取景，教導民眾防範詐騙及洗錢。未料，如今卻捲入刑案，昔日教誨與現況形成強烈反差，令不少律師界人士感到諷刺。

李宜諪今年27歲，曾於雲林考取街頭藝人資格，三年前正式成為律師，累積處理89件判決，業務量相當穩定。她的英文名字「Santana」為方便記憶改為「Santa」，也因此誕生了「仙塔律師」這個網路名號。她的影音內容以「每日一帖」為特色，最高曾創下512萬次流量，並以幽默風格吸引大量年輕粉絲追隨。

▲網美仙塔律師。（圖／翻攝仙塔律師Threads）

然而，李宜諪過去曾在影片中自嘲「我現在就是人家口中所稱的黑律師，早晚要進去關的」，並戲言自己準備了百萬保釋金，讓粉絲「保我保出來」。如今這段話竟成為現實，她短期內重建公眾信任的挑戰不言而喻。

▲仙塔律師：律師不能知法犯法。（圖／翻攝TikToc）

Dcard也在討論仙塔律師涉詐交保一事，貼文下紛紛有網友貼出影片截圖打臉，其中有仙塔也曾自拍影片，在影片中說「律師不能知法犯法」，如今看來格外諷刺。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。