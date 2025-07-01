仙塔律師「認罪是種策略」影片挖出：以退為進　涉詐70萬交保

記者葉國吏／綜合報導

網紅律師「仙塔律師」李宜諪涉嫌洩密，凌晨70萬交保。有網友挖出仙塔律師過去曾經拍過的短片，其中一篇談到「認罪策略」引起討論。

檢警日前偵辦以吳姓女嫌為首的靈骨塔詐騙案，追查金流時，意外發現李宜諪在幫吳女辯護時，涉嫌洩漏檢警偵辦進度，甚至和另外2名律師趙浩程、蔡沅諭共謀，提點共犯銷贓，幫吳女將名下豪車過戶到他人名下後變賣，以防被檢警查扣。北檢6月30日晚間複訊後，諭知李女以70萬元交保、趙男以50萬元交保，均限制出境出海，蔡男則以10萬元交保。

▲仙塔律師：花錢請律師還要叫我認罪？。（圖／翻攝IG／santa.com.tw，下同）

消息傳開之後，李宜諪的臉書、IG、Threads均遭到網友留言洗版，其中還有網友挖出過去仙塔律師曾經談及認罪策略的短片討論。仙塔律師為題「花錢請律師還要叫我認罪？」的影片中透露，以現在還說「認罪有時候是一種策略」，因為法官會在「辦後態度，或者是一些自白」做減刑。

仙塔律師影片中透露，透過認罪，法院最後可能判下來的刑度比預測的還低。「那就是因為你的辦後態度比較佳」。仙塔律師表示，若罪證確鑿的情況下，如果有減刑適用的話通常律師都會建議認罪。

仙塔律師也表示，如果不認罪的話若當事人堅持要走無罪答辯，就要看「有沒有人會相信」，因為要說服的是法官，「那你今天證據都攤在那裡、對話紀錄攤在那裡、監視器紀錄攤在那裡」，若要無罪答辯的情況下，法官可能認為辦後態度不佳、判刑就不會比預測還低。「有時候認罪，以退為進，退一步海闊天空。」

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。