關鍵殺機曝！菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

▲林口黑貓宅急便送貨員徐女，在公司持刀殺害同事。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市林口區宏昌街黑貓宅急便宅配站，今(30日)上午8時許驚傳恐怖命案！工徐女(36歲)在上班前，等同事陳男(41歲)抵達後，壓制在地持刀刺死對方。而兩人在事發前本就有多次摩擦，關鍵在徐女日前替出國的陳男代班後，卻被陳男告狀工作沒做完、車內髒亂，結果遭幹部公開提醒，因此心生殺機。

據了解，徐女是已任職10年的資深員工，而陳男到職才約2年，但兩人關係不睦，曾有多次摩擦，上週陳男與家人出國，這段時間由徐女代班，但陳男回來後卻發現車內髒亂、包裹也沒有處理好，因此向幹部反應，並在群組貼了一張物流貨車車內照片，椅座上及地板都是垃圾，有2、3杯喝過的手搖飲、衛生紙及散落的文件，憤怒質問「難道這些都要我清？」，徐女未道歉，反而回覆「幫清謝謝」。

而幹部得知此事後，也公開提醒徐女應注意做好自身工作，被「洗臉」的徐女因此心生不滿，心生殺機，選擇在今天早上殺人。不僅如此，警方還在徐女隨身包包內搜出另一把折疊刀，研判預謀可能性相當高。

▲死者妻子聲淚俱下表示，全家人剛一起出國玩，沒想到第一次卻成為最後一次。（圖／記者陳以昇攝）