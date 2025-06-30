黑貓送貨員慘死！妻淚曝「剛全家出國玩回來」：第1次也是最後1次

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市林口區宏昌街黑貓宅急便宅配站，30日上午發生凶殺案！徐姓女員工預藏2把折疊刀，見41歲陳姓男同事現身後，便持刀朝對方猛捅2刀奪命。陳妻接獲消息趕抵醫院，但丈夫已宣告不治，她透露，全家人才剛出國玩回來，沒想到「第一次也是最後一次」，令人鼻酸。

▲黑貓送貨員遭女同事殺死，妻淚曝，全家才剛出國玩回來。（圖／記者陳以昇攝）

案發過後，陳妻前往警局製作筆錄，只見她雙眼哭到紅腫，說話時故作堅強、語帶哽咽，令人相當不捨。陳妻表示，今天是孩子的結業式，得知消息後已將小兒子接回，大兒子即將升大學。

▲兇嫌徐女正面曝光。（圖／記者陳以昇攝）

而平時都是丈夫送小孩去學校，但今天因出門時間較緊湊，她主動向丈夫表示，由她來接送孩子，丈夫便出門上班了，剛接到通知電話時，她以為丈夫是出了車禍，需要簽署急救同意書，沒想到「到醫院人就沒了」，沒見到丈夫最後一面、說最後一句話。她透露，一家人才剛出國玩回來，孰料，是「第一次也是最後一次」。

陳妻忍悲吐露，丈夫平時不太愛講話、不太會表達，沒聽過他講工作上不愉快的事情，平時回家小酌一下就睡了，如今發生憾事，兩個孩子先前往殯儀館，而黑貓宅急便的主管稱，會再聯繫她，其餘一切照司法程序走。

▲犯案現場曝光。（圖／記者陳以昇攝）