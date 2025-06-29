　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出國網路「情侶吵到瘋掉」　內行推1選擇：山上看YT還能傳影片

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲出國申裝網路很重要。（示意圖／桃機提供）

網搜小組／劉維榛報導

出國絕對少不了網路，而一名妹子直呼，她準備和男友出國旅遊，兩人竟為了「該用eSIM還是實體SIM卡」意見不合，吵到快瘋掉。文章曝光後，不少人認為，確實eSIM很方便，既不怕弄丟也不用換卡；但更多人更推漫遊，「在山上搭纜車，同行親友網路全掛，只有我漫遊還能看YouTube+傳影片！」

一名女網友在Threads發問，大家出國會選擇eSIM還是用實體SIM卡呢？原PO也崩潰透露，只是選擇網路而已，就讓她與男友吵到快瘋掉，希望大家可以給建議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一票人反而推漫遊，「直接漫遊」、「覺得實體SIM卡或是直接漫遊蠻好用的，喜歡就好，沒有一定要用哪一種」、「我人傻錢多直接訂漫遊，手機什麼都不用設定」、「唯一只選漫遊，上次去歐洲第一次買eSIM...直接搞死我，連不上就是連不上，或是連上非常慢，還那麼貴」、「三種都用過，穩定度來說（漫遊＞實體＞eSIM），在山上搭纜車，同行親友網路全掛，只有我漫遊還能看YouTube+傳影片」、「上次去日本，一個用eSIM、一個漫遊、一個實體SIM卡，通關人最多時，只有漫遊是正常網速，其他兩個都死機狀態」。

也有一派網友直呼，「如果是iPhone 我都非常建議用eSIM」、「用了eSIM就回不去實體卡片了，太方便」、「都用eSIM，有時候國外刷信用卡需要簡訊驗證碼都收得到，蠻方便的」、「eSIM最方便，網路又很快速」、「eSIM推一個，我實體卡放泰國民宿...忘了帶走，回程飛機才想起來要把卡換回來，就這樣回台灣重辦」、「eSIM不怕弄丟也不用換卡+準備卡針，很方便」。

有內行人則建議，可依據出遊天數、國家來決定，「1.天數少的亞洲遊（日本、中國、泰國、香港），我都直接用原電信漫遊；2.天數多的歐洲或美國，我用eSIM，價格合理、收訊可以；3.如果是兩人會一直一起行動，租一台WiFi一起分享也是划算的方案」、「我跟我老婆一個eSIM、 一個漫遊，防止意外都沒網路」。

其中也有網友特別提醒，「實體SIM卡千萬不要在飛機上換卡，已經好幾個掉了找不到的」、「一定要用實體SIM卡，然後在飛機降落最顛簸的時候拿出來換，非常刺激」。

事實上，「eSIM」其實就是數位SIM卡，有別於傳統SIM卡得手動放入卡槽，它只要透過掃描QR Code和簡單的設定步驟就能使用，不過eSIM是一種通訊服務，所以要到電信業者門市或官網進行申辦才能啟用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S女兒辦畫展！演藝圈大咖都來了　17歲驚人天賦「估吸金百萬
快訊／雨彈北移！4地淹水警戒
34歲女星「斬首男友」焚屍！半裸持刀畫面曝
「警界彭于晏」被控飯店私會犯嫌女友！　台南警要查了
快訊／15縣市豪大雨下到深夜　6地大雷雨轟1.5時
兄弟提挑戰但總教練不見？　平野惠一還原當下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「6生肖」7月要起飛了！貴人星、財星齊發　他買彩券容易中獎

一周天氣3變化「明午後雷雨轟2地」　周三、四熱爆雨最少

暑假衝啊！中友百貨翻轉動漫祭登場　3米高鬼滅蛇柱氣偶首亮相

新北市巡迴運動指導　企業包班運動課程免費申請　打造健康職場文化

快訊／15縣市豪大雨下到深夜　6地大雷雨轟1.5時

快訊／雷雨游擊！台南機場暫停地面作業　航班將延誤

出國網路「情侶吵到瘋掉」　內行推1選擇：山上看YT還能傳影片

鄧佳華戀愛了　交往2個月「想結婚、生孩」！模特女友身分曝光

雷雨轟炸高雄！小港機場12航班延誤　下午4點恢復地面作業

很多人不知！台鐵「1規定」違規秒噴7500元　還會被趕下車

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

「6生肖」7月要起飛了！貴人星、財星齊發　他買彩券容易中獎

一周天氣3變化「明午後雷雨轟2地」　周三、四熱爆雨最少

暑假衝啊！中友百貨翻轉動漫祭登場　3米高鬼滅蛇柱氣偶首亮相

新北市巡迴運動指導　企業包班運動課程免費申請　打造健康職場文化

快訊／15縣市豪大雨下到深夜　6地大雷雨轟1.5時

快訊／雷雨游擊！台南機場暫停地面作業　航班將延誤

出國網路「情侶吵到瘋掉」　內行推1選擇：山上看YT還能傳影片

鄧佳華戀愛了　交往2個月「想結婚、生孩」！模特女友身分曝光

雷雨轟炸高雄！小港機場12航班延誤　下午4點恢復地面作業

很多人不知！台鐵「1規定」違規秒噴7500元　還會被趕下車

李承道合作新生代藝術家許韶恩　揭示「被觀看者的凝視」

團結挺台灣陳亭妃包場《看不見的國家》紀錄片　呼應賴清德全代會號召

好丘夏季限定「山系刨冰2.0」回來了　3口味1門市限定吃

魷魚遊戲7米娃降臨北市「人潮曝」　巨大跳繩、打畫片3日免費玩

「6生肖」7月要起飛了！貴人星、財星齊發　他買彩券容易中獎

房客男友燒炭亡成「凶宅」　法院判女房客免賠：沒物理損害

台中母子空地燒廢棄物起火！兒嚴重燒燙傷轉加護病房

一周天氣3變化「明午後雷雨轟2地」　周三、四熱爆雨最少

雨彈北移！新竹台南4地淹水警戒　1區列一級

錯過再等2年！水里瘋水祭開幕　內容設施升級票價降至99元

【驚險瞬間】百萬賓士滑行釀禍！人妻下車遭夾送醫

生活熱門新聞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

今變天！　「下最大」地區曝

台灣最可惜大賣場是它！慘賠24億收攤

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

幼幼台跳大展鴻圖　遭青鳥出征罵到下架

以前守在電視前看「現在金曲獎沒人看？」　PTT曝原因

南港驚見「火辣內衣騎士」阿伯狂追！驚人真相曝

搭北捷老是走錯出口　一邏輯秒懂不再迷路

颱風可能接連生成　模擬路徑曝

帶父母出國玩「推薦去哪？」　一票選1國家

蹲式馬桶要掰了！環境部推「全坐式公廁」：提供酒精、坐墊紙

他徵凶宅試睡員　睡1天就能賺2萬

更多熱門

相關新聞

出國比賽鄉長送行　宜昌國中管樂團不負重望奪冠

出國比賽鄉長送行　宜昌國中管樂團不負重望奪冠

吉安之光，閃耀國際舞台！花蓮縣宜昌國中管樂團日前代表花蓮縣前往馬來西亞，參加「馬來西亞國際管樂節比賽暨國際教育交流活動」，在來自多國的優秀隊伍中脫穎而出，一舉奪得公開組冠軍金獎，為花蓮、也為吉安鄉贏得無比榮耀。

恆春史上最大案！　總銷50億度假宅標榜「一卡皮箱入住」

恆春史上最大案！　總銷50億度假宅標榜「一卡皮箱入住」

女遊客拍五月天隧道！鶄男「逼刪照又公審」翻車

女遊客拍五月天隧道！鶄男「逼刪照又公審」翻車

YTR戰地遊哭曝「旅館趕人」　律師傻眼轟

YTR戰地遊哭曝「旅館趕人」　律師傻眼轟

台人不敢去了！日本飯店嘆：訂房退光光

台人不敢去了！日本飯店嘆：訂房退光光

關鍵字：

出國實體SIM卡eSIM吵架旅遊漫遊

讀者迴響

熱門新聞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

42歲女星突不適「送醫後身亡」！

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

《拳願》爆濺血意外

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

今變天！　「下最大」地區曝

「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

彰化女疑吸毒討嘸錢殺死母親　逃台中遭逮畫面曝

《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」

更多

最夯影音

更多

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面