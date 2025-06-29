出國網路「情侶吵到瘋掉」　內行推1選擇：山上看YT還能傳影片

▲出國申裝網路很重要。（示意圖／桃機提供）



網搜小組／劉維榛報導

出國絕對少不了網路，而一名妹子直呼，她準備和男友出國旅遊，兩人竟為了「該用eSIM還是實體SIM卡」意見不合，吵到快瘋掉。文章曝光後，不少人認為，確實eSIM很方便，既不怕弄丟也不用換卡；但更多人更推漫遊，「在山上搭纜車，同行親友網路全掛，只有我漫遊還能看YouTube+傳影片！」

一名女網友在Threads發問，大家出國會選擇eSIM還是用實體SIM卡呢？原PO也崩潰透露，只是選擇網路而已，就讓她與男友吵到快瘋掉，希望大家可以給建議。

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文章曝光後，一票人反而推漫遊，「直接漫遊」、「覺得實體SIM卡或是直接漫遊蠻好用的，喜歡就好，沒有一定要用哪一種」、「我人傻錢多直接訂漫遊，手機什麼都不用設定」、「唯一只選漫遊，上次去歐洲第一次買eSIM...直接搞死我，連不上就是連不上，或是連上非常慢，還那麼貴」、「三種都用過，穩定度來說（漫遊＞實體＞eSIM），在山上搭纜車，同行親友網路全掛，只有我漫遊還能看YouTube+傳影片」、「上次去日本，一個用eSIM、一個漫遊、一個實體SIM卡，通關人最多時，只有漫遊是正常網速，其他兩個都死機狀態」。

也有一派網友直呼，「如果是iPhone 我都非常建議用eSIM」、「用了eSIM就回不去實體卡片了，太方便」、「都用eSIM，有時候國外刷信用卡需要簡訊驗證碼都收得到，蠻方便的」、「eSIM最方便，網路又很快速」、「eSIM推一個，我實體卡放泰國民宿...忘了帶走，回程飛機才想起來要把卡換回來，就這樣回台灣重辦」、「eSIM不怕弄丟也不用換卡+準備卡針，很方便」。

有內行人則建議，可依據出遊天數、國家來決定，「1.天數少的亞洲遊（日本、中國、泰國、香港），我都直接用原電信漫遊；2.天數多的歐洲或美國，我用eSIM，價格合理、收訊可以；3.如果是兩人會一直一起行動，租一台WiFi一起分享也是划算的方案」、「我跟我老婆一個eSIM、 一個漫遊，防止意外都沒網路」。

其中也有網友特別提醒，「實體SIM卡千萬不要在飛機上換卡，已經好幾個掉了找不到的」、「一定要用實體SIM卡，然後在飛機降落最顛簸的時候拿出來換，非常刺激」。

事實上，「eSIM」其實就是數位SIM卡，有別於傳統SIM卡得手動放入卡槽，它只要透過掃描QR Code和簡單的設定步驟就能使用，不過eSIM是一種通訊服務，所以要到電信業者門市或官網進行申辦才能啟用。