付費新聞難推廣！研究：83%美國人不願付費　關鍵原因曝

▲大多數美國成年人依然選擇不為新聞內容付費。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

儘管現代社會越來越多線上新聞網站選擇收費才能觀看，但根據皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查，大多數美國成年人依然選擇不為新聞內容付費。

根據外媒的報導，調查顯示，過去一年有高達83%的美國成年人未曾透過訂閱、捐款或加入會員的方式向新聞機構付費，僅有17%的人表示曾經付費。這份調查於2025年3月進行，共有9,482名具全國代表性的受訪者參與。

雖然絕大多數人不付費，但新聞網站設置的數位付費牆仍頻繁出現在使用者眼前。根據調查，74%的受訪者表示，他們在搜尋線上新聞時至少偶爾會遇到需要付費才能閱讀的內容，其中38%的人表示這種情況經常或非常常見。

然而這些付費牆對鼓勵付費行為的效果微乎其微。僅有1%的受訪者表示，他們通常會選擇付費閱讀被限制的內容。大多數人（53%）會改為尋找其他免費資訊來源，另有32%的人則選擇放棄追蹤該新聞。

至於不願付費的原因，近一半（49%）的受訪者表示，因為有大量免費新聞可取得，無需支付任何費用。另有32%的人坦言對新聞內容興趣不高。認為價格過高或內容品質不佳的比例則較低，分別為10%和8%。

皮尤的調查也揭示了不同人口群體在新聞付費行為上的顯著差異，其中教育程度是關鍵因素之一，27%的大學畢業生表示在過去一年中有付費閱讀新聞，這一比例是僅具高中學歷者（9%）的三倍。

收入與年齡亦有明顯關聯，30%的高收入族群表示曾為新聞付費，而低收入群體中這一比例僅為8%。此外，25%的65歲以上族群表示過去一年有付費閱讀新聞，18至29歲年齡層的比例則為12%。政治傾向也有所影響。21%的民主黨人及傾向民主黨的無黨派人士表示有付費行為，而傾向共和黨者中此比例為14%。

在資訊極度充斥的數位時代，即便新聞機構試圖透過付費牆維持營運，但調查結果顯示，這一模式尚未成功轉化為穩定的付費基礎。

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