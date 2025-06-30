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生完孩想回職場！尪和婆婆「要她全職在家」：1次給1000就夠花

網友表示自己計劃在產後身體恢復後重返職場，但丈夫和婆婆卻不同意 。（示意圖／翻攝Pexels）

▲原PO計劃在產後重返職場，但丈夫和婆婆卻不同意 。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名即將臨盆的準媽媽透露，自己近日再次與丈夫討論寶寶出生後的照護安排，卻在經濟分工與育兒開銷分擔上遇到嚴重分歧，丈夫和婆婆堅持讓她在家全職顧小孩，並且每次只給她1000元零用金，引發網友廣泛共鳴與討論。

原PO在臉書粉專「靠北婚姻」發文表示，自己計劃在產後身體恢復後重返職場，並希望能與丈夫共同分擔托嬰費用，預估每月約3萬元，雙方各出1萬5千元。雖然這樣一來，她一個月僅能存下數千元可自由運用，但她認為這樣至少保有基本的經濟自主。

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然而原PO指出，丈夫與婆婆卻堅持讓她全職在家照顧小孩，並提出每次只發給她1000元零用金的方式。丈夫強調，花完再開口要錢「很正常」，而其他生活開支如購物也應由丈夫決定是否支付。

但這樣的安排讓原PO感到極度不自在，「每次還要主動開口跟他拿錢，真的覺得自己很卑微。」她坦言，擔心時間久了丈夫會不滿她一直「花他的錢」。

更令原PO感到不安的是，當家人得知她將接受剖腹生產後，便開始關心她的保險理賠金額，希望用這筆錢支付所有生產費用，甚至將生育補助金用於產檢與嬰兒用品等家庭支出。原PO直言，面對即將來臨的無薪生活，她其實很想把這些補助與理賠金留給自己，作為應急資金，但卻因此感到自責與掙扎，「覺得自己是不是很糟糕、很自私。」

貼文一出，引來大批網友關注與留言，「一次1000元能買什麼？他們以為是美金嗎？保險理賠本來就應該自己留在身邊自由運用，憑什麼聽他們的拿出來，要也是妳自己心甘情願拿出來」、「趁孩子未出生趕緊跑，回娘家和媽媽商量，這種夫家是不能要的了。別重蹈其他人的覆轍，答應了你就只會成為怨婦」、「根本生子工具兼保母，到底為什麼要選這種人結婚搞爛自己的人生」。

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