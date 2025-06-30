民進黨轟傅崐萁「奧步救罷免」　假考察真作秀還翹班辦造勢

▲民進黨發言人吳崢、立委陳培瑜30日上午召開「假考察真作秀 窮花蓮富崐萁」記者會。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨發言人吳崢、立委陳培瑜今（30日）上午召開「假考察真作秀 窮花蓮富崐萁」記者會，譴責國民黨立委傅崐萁公然以立委身分，要求交通部長陳世凱考察中央在花蓮的交通建設，目的是上演作秀大戲持續混淆視聽、散布假消息欺騙花蓮鄉親；甚至，為了救罷免，延會又不開會，明天又逢院會，邀近十位藍白立委在花蓮造勢，無疑是一名自我打臉的不適任立委。

吳崢表示，傅崐萁上周透過考察作秀，企圖帶風向、欺騙花蓮鄉親，推責中央不照顧花蓮，完全就是在造謠。為了上演這場大戲，傅崐萁不只在花蓮更生日報刊登大版廣告，還透過國民黨花蓮縣黨部動員支持者出席考察；甚至以立委身分要求交通部長陳世凱報告中央政府在花蓮建設，但當陳世凱要回應詢問時，卻直接打斷，企圖中止陳世凱報告，可見整場只是為了傅崐萁不被罷免的政治秀。

當傅崐萁質問中央所提供花蓮的2300億預算用在何處時，吳崢指出，陳世凱部具體羅列，近年中央投入花東交通建設，主要著重在鐵路、公路發展計劃。其中鐵路部分，包含花東鐵路全線雙軌電氣化、南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程等建設；而公路部分則有台9線花東縱谷景觀大道計畫、蘇花公路山區路段改善計畫等，再加上超過千億的蘇花安計畫，中央超過三千多億預算投資花東交通建設。

陳培瑜表示，近十年來，從蔡英文到賴清德，國人對於鐵公路的改善相當有感，但傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚卻選擇視而不見、欺騙花蓮鄉親。傅崐萁無法再獲得花蓮議長張峻及在地的魏嘉賢家族支持，進而採取攻擊、造謠、抹黑來自保，讓鄉親以為是傅崐萁遭受打壓，甚至形塑花蓮若無傅崐萁，就無法獲得更多建設的話術。

另外，陳培瑜也提到，明天立法院有院會，但藍白9位立委卻集結在花蓮出席2場挺傅崐萁大會，坐實領薪水不做事的立委，呼籲花蓮縣政府所屬相關單位，不應動員公務人員出席，以嚴守行政中立。