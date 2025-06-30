點名葉元之恐成破口　許智傑預估：至少12席被罷掉

▲民進黨立委許智傑預估，這次罷免將破12席。（圖／記者賴文萱攝）

記者詹詠淇／台北報導

首波大罷免投票落在7月26日，民進黨立委許智傑今（30日）依照得票率、罷免連署率、媒體民調等資訊評估，這次罷免將破12席，且國民黨立委葉元之恐成大罷免破口；而葉元之回應表示，高雄立委一直在蹭板橋立委，一下要挑戰16蹲，一下又跑來板橋洗頭說要搞罷免，還被認成張宏陸，讓人覺得高雄立委都這麼閒嗎？都這樣不務正業？

許智傑長期關注大罷免，去年10月就在專訪時提出「罷免是約束藍委的手段」，並提出易罷免立委名單，獻策精準罷免策略，將藍委分成「三角督、贏3%內、仇恨值高」3類型，並跨區與罷團合作吃美食，被媒體人稱為「罷免先知」。

許智傑依照得票率、罷免連署率、媒體民調等資訊評估，預估台北市3席以上、新北市、台中市、桃園市都至少2席以上，六都以外的縣市也至少3席以上，目前初估12席以上。

許智傑認為，人口最多的新北市更是大罷免的矚目焦點，葉元之可能成為破口，主因是板橋是新北首府，外溢效果相當明顯，加上葉元之政論節目曝光量大，未來荒誕行徑，都可能影響被放大，成為新北市罷免骨牌效應的破口。

許智傑表示，與板橋相連的地區，因為與板橋共同生活圈，所以連帶會受到葉元之的影響，沒有葉元之可以投那就罷免選區立委，因此林德福、張智倫、羅明才都顯得更加緊張；而海線地區及新興人口為主的汐止、淡水、林口等區，立委洪孟楷、廖先翔則是會受到媒體新聞的影響，葉元之頻繁的負面新聞，也會連帶透過媒體及社群，影響到新興發展的區域。因此新北罷免藍委，目前評估是坐一、望二、拚五的態勢，新北罷免成功與否，可能會成為藍白不過半的關鍵席次。

對此，葉元之回應，與許智傑同為立法委員，分別由板橋及高雄選出，但高雄立委一直在蹭板橋立委，一下要挑戰16蹲，一下又跑來板橋洗頭說要搞罷免，還被認成張宏陸，讓人覺得高雄立委都這麼閒嗎？都這樣不務正業？

葉元之說，許志傑是高雄的立委，其荒腔走板的言行，會讓高雄人認為民進黨高雄立委都很閒，連帶拖累邱議瑩及賴瑞隆等參加高雄市長的選情，相信邱跟賴都對這位豬隊友感到不堪其擾。