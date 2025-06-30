國家鐵道博物館7/31開館　開放6處古蹟、重現《戀戀風塵》月台

▲國家鐵道博物館7月31日第一階段開館。（圖／文化部提供）

生活中心／台北報導

文化部今天宣布，原本是台北機廠的「國家鐵道博物館」在歷經9年修復後，將於7月31日第一階段開館。文化部搶先開箱曝光特色展，包含柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂及澡堂等6處古蹟建築，常設展還重現了電影《戀戀風塵》的「台北第六月台」場景。

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▲車輛維修重心的柴電工場，除展示鐵博典藏修復的車輛及維修各階段的機具設備。（圖／文化部提供）



文化部表示，原稱台北鐵道工場的台北機廠，於1930年規劃自北門遷移松山、1935年正式完工啟用，一直肩負著台灣火車維修、組裝、保養、修理等重責。

2012年台北機廠遷移至富岡車輛基地後，在許多關心鐵道文化保存的民意代表及公民奔走、努力下，近17公頃的台北機廠於2015年獲全區指定為國定古蹟，2016年12月行政院核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，2019年修復工程開工、「國家鐵道博物館籌備處」揭牌，宣告正式展開「全區整備、分區修復、分期開放」工作。

▲柴電劇場「柴電機車的運作」，結合實體車輛及動畫，讓觀眾深入了解驅使S212柴電機車。（圖／文化部提供）

文化部指出，歷經9年的古蹟修復再利用各項軟硬體整備後，「國家鐵道博物館」即將於7月31日第一階段開館。第一階段開放空間包含柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂及澡堂等6處古蹟建築。

館內規劃〈動力．火車－柴電工場〉、〈移動與感動－鐵道上的文化與記憶〉、〈氤氳時代－員工澡堂〉3個常設展；〈文化中的台灣鐵道史〉、〈無限的火車情－台灣鐵道攝影家古仁榮〉、〈打開！組立工場〉3個特展；〈總辦公室〉、〈大禮堂的職工生活〉2個現地展；以及特地為孩子們設計的「親子空間」。

▲糖鐵376號蒸汽機車、甘蔗車及巡道車是由收藏家戴勝堂捐贈，經修復後將在鐵道博物館柴電工場常設性展出。（圖／文化部提供）



博物館期盼藉由古蹟修復及展覽，讓大家看見當年擔負台灣發展的火車維修核心區、職工生活，以及鐵道所乘載的珍貴文化與記憶。同時，貫穿園區南北長達335公尺的南北通道，也將併隨第一階段開館開放行人通行，提供串聯市民大道與基隆路的步道機能，期盼加強周邊生活機能連結，也讓觀眾可以貼近觀賞園區的古蹟建築群，沿途眺望不同造型的工廠屋頂天際線變化。



文化部長李遠趁著檢視各項整備工作時率先開箱亮點展區，車輛維修重心的柴電工場，除展示鐵博典藏修復的車輛及維修各階段的機具設備，並以圖、文、影音還原車輛維修情形，結合現代科技的「柴電劇場」更將設備恢復運作並搭配動畫，呈現牽引馬達裡的「電樞」檢修及保養流程。

▲▼現地展〈大禮堂的職工生活〉還原當年職工的餐食內容。（圖／文化部提供）



台鐵便當近年紅遍國內外，也成為國人的集體記憶，現地展示的職工生活區，神還原當年職工用餐的食堂及餐食內容，李遠看著仿真的排骨、雞排飯，竟在大家提醒下才驚呼「這不是真的？」



南來北往的鐵道及火車記載著許多人的記憶，更成為許多創作中的重要場景，包含「台灣電影新浪潮」時代開始大量以鐵道為場景的電影，特別展出的作家手稿及朗讀影音也帶出一段驚喜的故事。

▲展區設置電影《戀戀風塵》的「台北第六月台」場景。（圖／文化部提供）



去年3月，70歲後秉持著「減法」哲學的李遠因為準備搬家，開始丟掉許多原本捨不得丟棄的東西，某天鐵博為了搜集鐵道與文學的展示手稿找上了他，但是那篇〈黃牛慢走，火車快飛〉手稿卻恰巧在前一晚整理時，對半撕後丟進垃圾桶，慶幸地是這批「垃圾」還未真的丟棄，所以得以捐贈給鐵博，經過修復後以完全看不出撕毀痕跡的完整樣貌，成為〈文化中的台灣鐵道史〉展示之一。

▲李遠〈黃牛慢走，火車快飛〉手稿，經過修復後成為〈文化中的台灣鐵道史〉展品之一。（圖／文化部提供）



「國家鐵道博物館」園區第一階段開館

開放時間：7月31日起，每周二至日09:30~17:00（每周一休館，農曆春節假期開放時間另行公告）

地點：北市信義區市民大道五段50號

官網：https://www.nrm.gov.tw

臉書專頁：https://www.facebook.com/NationalRailwayMuseumTW/?locale=zh_TW

