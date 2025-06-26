文化部推百大文化基地　卓榮泰喊話：人人都是文化人

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

文化部今（26日）於行政院會報告「文化百點－織就風土百味：台灣百大文化基地」報告。院長卓榮泰說，台灣百大文化基地遍布全國22縣市，他曾造訪基隆「星濱山共創工作室」、屏東「繫。本屋」及花蓮「練習曲書店」，也曾觀賞嘉義「阮劇團」演出。親自走過這些文化基地，即可深刻體會台灣各地文化魅力，也能讓民眾與國際旅人看見台灣文化的生命力與多樣性。

卓榮泰表示，請各部會善用文化基地，整合台灣民間充沛活力，成為國家政策實踐或展現的場域，例如推動環境教育、食農教育，或將其納入觀光旅遊路線等，讓各界均能更深刻感受到台灣風土百味，打造「日日都是文化日，人人都是文化人，處處都有文化點」的文化環境，並請交通部、農業部、環境部與教育部偕同串聯台灣各地的故事，向國際友人展示，全力推動觀光事業。

文化部表示，首屆百大文化基地自去年12月開始徵選，從政策之初，就建立中央、地方及民間共同協力的模式，候選名單由民間自主報名，以及縣市、部會與評審委員推薦等多元管道產生，經21位各文化領域專家學者組成的評審委員會選出110個獲選基地。

文化部說，每一屆的百大文化基地為期2年，除了由文化部整合串聯、獲選基地持續深化在地文化及文化體驗，地方政府更將扮演樞紐平臺角色，由點至線到面，推動基地與公有場館、非基地間的跨域合作，持續發展地方歷史脈絡及文化內涵。

文化部說明，110個文化基地遍佈全國各地，類型包含文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟、影視等7大類。考量所處地理環境、生態、文化歷史，並對應國發會6大區域發展旗艦計畫，設定百大文化基地6大區域主題為北北基宜的「淡蘭新都」、桃竹竹苗「浪漫智城」、中彰投雲「濁水沃土」、嘉嘉南高屏「南國創域」、花東「黑潮原鄉」及連金澎「鯤洋跳島」，期待整合呈現各地文化多樣性及區域發展特色。

文化部自5月聚集110個文化基地授證、集結73個團隊以市集形式正式開箱，也攜手地方政府打造83條多元主題遊程，目前仍持續增加中。

文化部表示，跨部會協力亦是百大文化基地永續的關鍵。因此，文化部已多次與各部會進行會議及討論，包含國科會科技計畫「進擊100（文化基地協作方案）」、環境部結合環境教育認證場域、教育部青年壯遊與戶外教育資源平台、客委會台三線藝術季與客庄小旅行、農業部農村再生、國發會地方創生等計畫，也都陸續加入整合資源及行銷宣傳，期待以百大文化基地為起點，共同點亮台灣，「讓文化基地成為國人及國際旅客走入台灣的靈魂座標」。