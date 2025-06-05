台灣難申請「世界遺產」　文化部遺憾：模擬考很好，沒考生資格

▲阿里山森林鐵道具備「世界遺產」條件。（圖／雄獅旅遊提供）



記者林育綾／綜合報導

台灣的「阿里山森林鐵道」等地已具備申請世界遺產的條件，也被官方列為「世界遺產潛力點」，不過受限於並非聯合國會員國，無法正式提出世界遺產申請。今（5日）有立委提出，曾有日本專家提出可台日聯合申請，但文化部政務次長李靜慧回應，有同仁去查資料看可行性，很遺憾仍沒辦法，除非要台灣放棄國家主體識別，這就像「我們是模擬考考很好的學生，卻沒有正式的考生資格。」

立法院今日召開教育及文化委員會，邀請文化部政務次長李靜慧就「台灣世界遺產潛力點推動現況，暨欲求申登世界遺產必先完善我國潛力點保存」進行專題報告，並備質詢。

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由於只有聯合國教科文組織（UNESCO）《世界遺產公約》的會員國（締約國），才有資格提出境內的文化或自然遺產，來申請「世界遺產」。不過台灣目前不是聯合國會員國，也尚未簽署《世界遺產公約》，因此始終無法以正式締約國身分，提出世界遺產申請。

今日立委林宜瑾提到，先前有專家提出，台灣的樂生療養院能以台日名義共同申請「世界遺產」的構想，試圖以「跨國文化資產」的方式，突破台灣無法以國家名義單獨申請的外交限制。

不過李靜慧對此回應，文化部有同仁去為此查資料，看這方法是否可行，不過很遺憾還是有很大的難度，以目前「世界遺產」的法規，跨國共同申請時，參與的國家也必須是聯合國的會員國，除非要台灣放棄主權國家識別，因此要用這方式參與世界遺產的認證、讓世界看見台灣，還是不可行。

李靜慧表示，對這樣的情況感到很遺憾，其實台灣的阿里山森林鐵道等文化資產，已經有許多國際專家學者認可，具備世界遺產的條件，這就好像我們是「模擬考考得非常好的學生」，實力也備受各界認可，卻「缺乏正式考生資格。」但文化部仍會繼續努力。