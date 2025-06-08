高速追撞遊覽車「母子雙亡」！檢警今相驗　家屬神情哀傷抵二殯

▲北市松山區撫遠街車禍母子雙亡，檢方相驗，死者家屬抵達二殯。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市松山區撫遠街7日中午傳出一起母子雙亡車禍，40歲的劉姓男子當時駕駛自小客車，載著65歲的錢姓母親沿撫遠街直行，經過事故路段時從內側車道高速切換至外車道，未料卻猛力撞上正要起步的遊覽車，導致車輛當場失控翻覆，劉男與錢婦雙雙重傷不治。今(8日)檢警會同法醫相驗2人遺體，家屬下午也抵達二殯，神情哀傷且凝重。

後車行車紀錄器拍下，當時劉男車速相當快，高速自內車道切出，跨過中線道後切往外側車道；而這時停在路旁的遊覽車正準備起步，從路肩切進外車道，當場遭劉男座車高速撞上。由於撞擊力道相當猛烈，劉男座車當場向左側噴飛、翻覆在分隔島處，駕駛劉男也被拋飛車外，頭部重創當場失去心跳；而車內的母親錢婦則是受困，經警消破壞車體救出時也已經沒有呼吸心跳，母子倆事後送醫搶救，但因傷勢過重，先後宣告不治死亡。

事發後該名遊覽車司機遭警方帶回偵訊，初步調查沒有酒駕、毒駕疑慮。司機初步供稱，當時休息完正準備要前往台北車站載客，沒想到才剛起步切進外車道，就被小客車高速撞上，「當時(對方)車速太快，跟本來不及反應。」

劉男與錢婦的遺體後續送抵二殯，今下午檢方會同法醫相驗，釐清2人死因，死者錢婦的哥哥、以及侄子等家屬稍早也抵達現場，神情相當哀傷。

而遊覽車駕駛事後遭警方依過失致死移送，今也在檢警的陪同下前往二殯接受詢問，面對大批媒體在現場堵訪，司機頭戴鴨舌帽、全程低著頭不發一語。

▼台北市松山區撫遠街車禍母子雙亡，遊覽車司機抵二殯。（圖／記者黃彥傑攝）