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大阪百年古蹟變身「文化科技秀場」　4作品展現台灣跨域藝術

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月將在日本大阪登場，公開大阪市中央公會堂展演的內容。（圖／©大阪市中央公会堂）

▲「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，將在大阪市中央公會堂帶來台灣文化科技。（圖／©大阪市中央公会堂）

記者林育綾／綜合報導

文化部舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月將在日本大阪登場，將在4大場域帶來4大主題，今（19）日公開「中央公會堂」規劃，在這座建於1918年的百年古蹟，帶來文化科技展演，包括科技舞蹈、VR展演、電影、文學等。

大阪中央公會堂建於1918年，紅磚外觀以新文藝復興風格為基調，並融入巴洛克建築元素，2002年被指定為日本國家重要文化財，除了是中之島的地標，近年更被視為「大阪再發現」的代表性建築。這次台灣的「We TAIWAN」特別選擇百年建物公會堂，以文化科技展演為主軸，新舊交錯策展手法，呈現台灣文化的多元對話。

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▲▼文化部舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月將在日本大阪登場，公開大阪市中央公會堂展演的內容。（圖／文化部提供）

▲藝術家黃翊的人機共舞作品《黃翊與庫卡》將首度登陸日本。（圖／文化部）

中央公會堂展出包含黃翊的人機共舞作品《黃翊與庫卡》、狠劇場最新沉浸式作品《放開你的頭腦》、集合4大單元10部作品的「遺留未來VR360播映」、精選10部台灣電影的「台灣電影的璀璨今昔」，以及呼應日本盂蘭盆節的「魔幻台灣—台灣文學展」。

《黃翊與庫卡》呈現藝術家黃翊因從小憧憬擁有哆啦A夢般的機器夥伴，自學程式設計，花費大量時間撰寫動作，成功讓工業機械手臂「KUKA」在舞台上展現細膩情感。作品自2012年首演至今，已巡演47座城市，2017年起更特別為視障者製作口述影像。

這次除了是《黃翊與庫卡》首次登陸日本，更特別邀請日本聲優錄製日文版，開放視障者及一般大眾報名，希望更多人能透過此服務認識作品。

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月將在日本大阪登場，公開大阪市中央公會堂展演的內容。（圖／文化部提供）

▲深耕VR互動式展演多年的狠劇場，帶來《放開你的頭腦》，讓觀眾從被動的觀看者轉變為主動參與者。（圖／文化部提供）

百年公會堂3樓氣勢恢宏的歐式大廳裡，將帶來狠劇場遠征威尼斯、日內瓦影展VR互動式展演的《放開你的頭腦》。在展演中，VR不僅是媒介，更是創作的核心，現場40個觀眾戴上VR設備後，將從被動的觀看者轉變為主動的參與者，甚至成為表演的一部分。打破傳統的藝術欣賞模式，讓每位參與者在虛擬空間中，共同創造獨一無二的表演體驗。

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月將在日本大阪登場，公開大阪市中央公會堂展演的內容。（圖／文化部提供）

▲「遺留未來VR360播映」以4大主題單元呈現10部影片。（圖／文化部提供）

「遺留未來VR360播映」以4大單元讓觀眾穿梭於記憶、家園、孤獨與未來的多重維度，感知那些難以言喻、卻無法抹去的情緒痕跡。4大主題單元涵括10部影片，包含「家的回望」中的《住所不明：福島今》、《舊家》，展開對家園的凝視與回望；「記憶風景」的《Closet》、《彼岸》、《寂靜》探討孤獨、掙扎及死亡與重生之間的過渡。

「開房間VR三部曲」的《遺留》、《彩虹彼端》、《浮光童夢》，模糊了現實與虛構的界線。「記憶殘光」的《留給未來的殘影》、《無法離開的人》，則是對逝去的凝視與寄語未來的想望。每部作品既獨立成篇，又彼此連結。

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月將在日本大阪登場，公開大阪市中央公會堂展演的內容。（圖／文化部提供）

▲「台灣電影的璀璨今昔」影展，精選10部風格迥異的台灣電影。（圖／文化部提供）

「台灣電影的璀璨今昔」影展，由國家電影及視聽文化中心精選，包括《台北之晨》、《上山》、《千禧曼波》、《王船祭典》、《哈勇家》、《飲食男女》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《光陰的故事》、《大俠梅花鹿》，以及近期才即將上映的《書店裡的影像詩：停駐與穿越》等10部風格迥異的台灣電影。

每部電影開場前，將特別播映1970年大阪萬博期間推出的《萬博追蹤》數位修復片段，帶領觀眾重回前次大阪萬博的場景。

文化部表示，「We TAIWAN」從科技、人性、記憶與未來出發，希望觀眾在互動與創作中，看見台灣文化的多重樣貌，並深刻感受台灣創作者在「跨界整合」的獨特魅力。相關活動可透過「We TAIWAN」LINE帳號（@we_taiwan）免費預約，也可見「We TAIWAN」官網，或追蹤XInstagram關注最新動態。

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