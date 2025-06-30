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伊朗下令追殺川普！　宗教領袖召集全球穆斯林「將他斷肢極刑」

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高什葉派領袖瑟拉茲下令追殺美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

伊朗最高什葉派領袖瑟拉茲（Naser Makarem Shirazi）29日對美國總統川普與以色列總理納坦雅胡發布伊斯蘭教令（fatwa）。根據《紐約太陽報》報導，這道教令明言，任何破壞伊斯蘭世界領導與團結的人，應被視為對抗真主的「戰犯」（mohareb），依照伊朗法律，這樣的人可能面臨斬手斷腳、十字架刑等極刑，或是被流放。然而專家也批評，此舉是在煽動全球性的恐怖主義。

瑟拉茲在法令中表示，「那些威脅伊斯蘭領袖與完整性的人，都應被視為戰犯」，並祈求真主保護穆斯林免受這些「敵人」的傷害，同時盼望什葉派救世主馬赫迪的早日降臨。

旅英伊朗評論家戈巴尼（Niyak Ghorbani）對此表達強烈譴責，批評這份法令根本是「國家支持的全球恐怖主義動員令」，更在社群平台X發文警告，伊朗不僅鎮壓國內異議，現在還準備將宗教暴力擴散至全世界。

此次法令的發布時機，被視為與美以攻擊伊朗核設施有關。以色列6月13日對伊朗核設施與軍事基地發動空襲，造成多名高階科學家與軍官喪命；伊朗隨後以飛彈報復襲擊以色列城市，美軍則在一周後加入行動，攻擊3座伊朗核設施。

川普先前就曾警告，若伊朗將濃縮鈾提升至武器級，美方將採取進一步行動，這項教令在雙方短暫停火之後公布，使局勢再度升溫。而這不是伊朗首次透過教令挑起仇恨，伊朗1989年曾針對印度裔英美雙籍作家魯西迪（Salman Rushdie）發布追殺令，原因是其小說《撒旦詩篇》（The Satanic Verses）被認為褻瀆伊斯蘭教。

該法令最終導致一名日本籍翻譯遭殺害，該書的出版社多次遇襲。而魯西迪本人2023年更在紐約遇刺，重傷失明，顯示宗教極端教令的破壞力依然猶存。

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