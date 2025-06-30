川普又贏了！加拿大宣布「撤回數位服務稅」　推動重啟貿易談判

▲ 卡尼與川普5月在白宮會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普強烈批評之下，加拿大政府29日宣布，撤回針對美國科技巨頭的數位服務稅（DST），為推動雙邊經貿與安全協議談判鋪路，總理卡尼（Mark Carney）與川普已同意將恢復談判，以求在7月21日前敲定新協議。加國也承諾，很快將立法廢除相關法案，6月30日原定的首批稅收將不再徵收。

根據加拿大財政部聲明，財政部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）29日宣布，政府將提出立法廢除《數位服務稅法》（Digital Services Tax Act），以展現誠意重啟美加談判。

商鵬飛強調，政府專注於打造G7最強大經濟體，創造就業並促進全體國民繁榮，而撤稅將使與美國建立新經濟與安全夥伴關係取得要進展，為加拿大勞工與企業帶來實質利益。

卡尼則指出，加拿大一直以來傾向在數位稅議題上與包括美國在內的多邊夥伴共同推動全球性協議，而DST本是為彌補跨國企業未在加拿大繳納應有稅金的空缺，如今基於整體國家利益將暫停稅收政策，改以多邊協商取代對抗。

此前，川普連日批評加拿大，除對美國農產品課徵高達400%關稅，又效仿歐盟，對亞馬遜、Google與Meta等美國科技業加徵3%數位稅，痛斥這是對美國的「直接且明顯的攻擊」，宣布立即中止所有貿易磋商，更揚言將在一周內公布新關稅。

川普29日接受《福斯新聞》專訪時進一步放話，除非加拿大取消不公平稅項，否則不會恢復貿易談判。他直指加拿大「很難打交道」，更再度提議，「老實說加拿大應該成為第51州，確實該這樣。加拿大完全依賴美國，而我們不依賴加拿大」。

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