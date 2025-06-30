伊朗「永不停止濃縮鈾」　駐聯大使轟川普：對我們發號施令

▲伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）29日表示，該國的鈾濃縮計畫「永遠不會停止」，德黑蘭已經準備好談判，但美國總統川普提出的「無條件投降」不是談判，而是發號施令。

伊拉瓦尼接受CBS採訪時說，伊朗永遠不會停止濃縮鈾，因為根據《核武禁擴條約》，此舉被允許用於「和平能源」目的，「（鈾）濃縮是我們的權利，一項不可剝奪的權利，而我們想要行使這項權利。」

關於為何德黑蘭不接受外交解決方案，伊拉瓦尼提起川普的「無條件投降」是在對伊朗「發號施令」，「如果他們準備好談判，就會發現我們也準備好了。但如果他們想對我們發號施令，（我們）就不可能與他們進行任何談判。」

另據中東獨立媒體Al Monitor報導，伊拉瓦尼28日表示，如果伊朗與美國針對核計畫達成協議，該國可能把濃縮鈾庫存轉移至另一個國家。轉移20%和60%的濃縮鈾對德黑蘭而言不是紅線，這些材料也可以在國際原子能總署（IAEA）的監督下留在伊朗。

不過，正如他29日重申的那樣，伊拉瓦尼強調伊朗不會放棄生產鈾的權利，而美國拒絕接受這一點。