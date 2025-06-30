雷根中心民調：70%美受訪者「挺出兵」協防台灣

▲民調顯示，超過7成美國民眾支持出兵協防台灣。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

「雷根總統基金會暨紀念中心」民調顯示，若北京武力犯台，高達70%美國人支持出兵協防台灣，當他們進一步了解相關理由後，支持度甚至暴增至78%。

這份22日公布的夏季民調指出，2022年以來，支持美國應更積極參與、甚至主導國際事務的美國人大增24％。被問及若中國對台發動入侵或封鎖，70%受訪者支持美國協防台灣，這個觀點獲得2黨共識，民主黨人支持率為75%，共和黨也有70%。

更值得注意的是，當受訪者了解「協防台灣」背後的關鍵原因之後，支持率進一步提升至78%，其中民主黨人上升6%至81%，共和黨人則飆升10%達80%。

其中，最具說服力的理由為「台灣是全球半導體重鎮」（71%），其他還有「協防台灣對於保衛日韓菲等盟友至關重要」（70%）、「若不防衛台灣，將向中國等對手傳達美國不願為盟友挺身而出的訊息」（70%）。

▲許多美國民眾仍支持政府積極參與國際事務。圖為美國海豹部隊。（圖／達志影像／美聯社）



「雷根總統基金會暨紀念中心」指出，上述理由顯示美國民眾對「以實力促和平」（peace through strength），以及在印太展現強大領導力，抱持明確期望。而「以實力促和平」不僅是雷根名言，也是川普外交戰略的核心概念。

與此同時，美國人對中國挑戰的疑慮不分黨派，涵蓋經濟、軍事、科技、道德層面，而且不分黨派。他們認為中國對美國本土構成直接威脅，而不僅僅是地緣政治挑戰。

84%受訪者擔心華為等中國電信公司進入美國網路，收集民眾個資。80%美國人擔心中國構成的整體威脅，其中最擔心「科技遭竊及各國對中依賴」，其他憂慮還有「北京持有美債與侵犯人權問題」（79%）、「中國取代美國成為世界第一強國、北京軍事擴張並開發更先進的AI技術」（78%）。

▲2023年，前總統蔡英文、前美眾院議長麥卡錫曾在雷根總統圖書館會面。（圖／路透）



不過，美國民眾對於關稅態度出現分歧，儘管79%受訪者擔心北京的不公平貿易做法，也普遍支持以關稅作為對中戰略工具，但當涉及消費品價格上漲時，立場便轉為保守，僅41%表示即使物價變高，也願意支持對中實施嚴格關稅，另外53%認為維持低物價更重要。

相較之下，對盟友課稅的支持度明顯較低。52%認為這將損害美國信譽，其中包含80%民主黨人，僅39%認為這是保護本土產業的必要手段，而且以共和黨為主。

該民調由Beacon Research與Shaw & Company於5月27日至6月2日進行，透過478通電話訪問、779份網路問卷，一共回收1257份樣本，誤差範圍為正負2.5%。