淡化北京敵意行為！　川普強調「美中相處融洽」是好事

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

2名中國公民先前涉嫌走私危險真菌進入美國，被司法部起訴，再度引發外界對於中國非法行為的關注。不過，美國總統川普卻對此輕描淡寫，不但沒有譴責，還說華府也有類似行為，談到美中貿易爭端時，還強調美中相處融洽。

川普23日接受《福斯新聞》節目「周日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）採訪時，針對中國剽竊智慧財產權、駭入美國電信系統、新冠肺炎爭議等行為，提出自己的看法。

川普說，「你不覺得我們也是以其人之道還治其人之身嗎？我們確實如此，我們幹了許多好事……這就是世界的運作方式。這世界是很險惡的。」

根據當局資料，33歲的蹇韵晴（Yunqing Jian，音譯）和34歲的劉尊勇（Zunyong Liu，音譯）被控走私、陳述不實、簽證詐欺等罪名。2人共謀將名為「禾穀鐮刀菌」（Fusarium graminearum）的真菌走私到美國，而該菌會造成小麥、大麥、玉米、稻米產生「赤黴病」（head blight）。

對此川普依舊輕描淡寫，「你又不知道那東西是從哪來的。我是說，那是來自那個國家嗎？」

儘管外界對於中國相關行為高度關切，川普卻似乎對目前的美中關係感到滿意，談到雙邊貿易爭端時說，「我認為，與中國相處融洽是一件非常好的事情，只是他們正在支付可觀的關稅。」