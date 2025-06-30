川普放話中止貿易談判「至加拿大取消稅收」　再嗆：應當美第51州

▲ 川普不滿加拿大對美國科技業徵收數位服務稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普不滿加拿大對美國科技巨頭徵收數位服務稅，27日宣布中止所有貿易談判。他29日受訪重申，加國長期在農產品上占美國便宜，如今又課徵不公平稅收，放話除非取消特定稅項，否則不會重啟談判。

“Maria Bartiromo: You said you’re stopping all trade discussions with Canada?

President Trump:

Until such time as they drop certain taxes, yeah.

People don’t realize Canada is very nasty to deal with. They have charged our farmers up to 400%…

Canada is a very tough country to… pic.twitter.com/f7x7v1R43i — Luke Dalinda (@LukeDalinda) June 29, 2025

29日播出的《福斯新聞》專訪中記者問道，「你說要停止與加拿大所有貿易談判嗎？」川普回答，「是的，直到他們取消某些稅收」，更直言，「很多人不知道加拿大是個很難打交道的國家，他們向我們的農民收取高達400%關稅……」

川普接著說道，「加拿大是個很難對付的國家，我愛加拿大。但如果他們作弊，《美加墨協定》（USMCA）就是不好的。有些事情我們並不喜歡，有些地方是他們占我們便宜。希望我們能和加拿大好好相處，我愛加拿大。老實說加拿大應該成為第51州，確實該這樣。加拿大完全依賴美國，而我們不依賴加拿大。」

他此前於27日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文批評，加拿大效仿歐盟，對美國科技公司課徵3%的數位服務稅，是對美國「直接且明顯的攻擊」，實屬「過分且不公平」，並重申美方將在一周內公布針對加拿大的新關稅措施。

據美國貿易代表署（USTR）資料，去年美加雙邊商品貿易額達7621億美元，顯示兩國經濟互賴深厚。但加拿大去年立法通過數位服務稅，並於今年6月30日開始徵收首批稅款，將影響亞馬遜（Amazon）、Google及Meta等科技巨頭，引起美方不滿。儘管美方持續施壓，加國官員本月初曾明確表示，這項稅收政策不會暫停。