川普放話中止貿易談判「至加拿大取消稅收」　再嗆：應當美第51州

▲ 川普不滿加拿大對美國科技業徵收數位服務稅。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統川普不滿加拿大對美國科技巨頭徵收數位服務稅,27日宣布中止所有貿易談判。他29日受訪重申,加國長期在農產品上占美國便宜,如今又課徵不公平稅收,放話除非取消特定稅項,否則不會重啟談判。

“Maria Bartiromo: You said you’re stopping all trade discussions with Canada?

President Trump:

Until such time as they drop certain taxes, yeah.

People don’t realize Canada is very nasty to deal with. They have charged our farmers up to 400%…

Canada is a very tough country to… pic.twitter.com/f7x7v1R43i