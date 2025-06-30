對等關稅7／9直接開鍘！　川普：不打算延長暫緩期

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普29日明確表示，針對多數國家的對等關稅「90天暫緩期」將於7月9日屆滿，到時除非與美國已簽署貿易協議，否則將不會延長，並將對未達協議的國家啟動懲罰性關稅。

美聯社報導，川普表示隨著大限逼近，白宮將「很快」向相關國家寄出通知信，正式啟動加徵關稅程序。

川普在27日接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目《週日早晨談未來》（Sunday Morning Futures）預錄訪談中表示，美方將根據各國對美國的態度來決定課稅比例，「他們對我們好或不好，我們會評估；有些國家我們根本不在意，就直接開出很高的數字。」

川普透露，將發函告知各國，「恭喜你們，我們允許你們將商品銷往美國，但你們將支付25％、35％、50％或10％的關稅。」

川普此前在白宮記者會上也曾談及7月9日的期限。他強調，要在90天內與全球所有國家達成協議並不現實，「全球有200個國家，不可能與每一個都談成」，此番言論形同淡化原先政府訂下的「90天內完成90項協議」目標。

儘管川普表示談判仍在持續進行，但他的態度顯示，若未如期簽署協議，美方將果斷恢復並調高關稅，進一步擴大貿易施壓力道。