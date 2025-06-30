共同社：中國擬邀川普出席9／3北京天安門閱兵

▲川普與習近平。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

日媒引述知情人士透露，中國計劃邀請美國總統川普，出席今年9月3日於北京天安門廣場舉行的第二次世界大戰結束80週年紀念活動與閱兵典禮。若成行，將成為川普重返白宮後，首次與中國國家主席習近平進行面對面會談。

日本共同社報導，這場紀念活動預計將邀請俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與會，一旦中、美、俄三國領導人齊聚北京，將為亞洲地緣政治帶來重大象徵意涵，並可能對日本形成外交壓力。

知情人士透露，中美雙方也正探討在9月聯合國大會期間進行領導人互訪的可能性。美方提議由習近平於9月訪美，而中國方面則於6月5日兩國元首通話時，由習近平親自邀請川普再次訪中。川普表達感謝，並回邀習近平訪問美國。

不過儘管川普本人對訪中頗感興趣，中國方面擔憂美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等長期對中強硬的高階官員可能反對川普出席閱兵式。同時，北京也對習近平赴美存有保留，尤其擔心在白宮橢圓形辦公室的會晤，重演今年2月烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與川普劍拔弩張的場面。

目前中國正考慮改派國務院總理李強代表出席聯合國成立80週年紀念大會，以避免潛在外交風險。整體安排仍在磋商中，是否促成中美領袖互訪與會談，尚待雙方進一步協調。